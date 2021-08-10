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演酒店老闆娘 陳德容練抽菸 笑王子為夜戲早起

記者黃保慧／綜合報導
陳德容(右)和王子復工拍攝電影「山中森林」。（圖：禾力文創提供）
陳德容(右)和王子復工拍攝電影「山中森林」。（圖：禾力文創提供）

台灣藝人李康生、邱勝翊（王子）、陳德容等人主演的電影「山中森林」因為疫情攪局，一波三折，最近因為疫情趨緩劇組復拍，王子日前接受訪問時，表示從沒有拍過一部電影暫停兩個月，經歷漫長等待感覺女主角都變了一個人，但他狂讚陳德容超凍齡完全沒變，陳也說，「居家防疫期間保持身材是一定的」。

王子和陳德容復拍的第一場戲，平常晚睡晚起的王子提到，刻意前一周調整作息早睡早起，沒想到每一天都是夜戲，讓一旁的陳德容笑說：「你是狀況外嗎？這部戲從頭開始都是夜戲啊！你忘了在這部戲裡面我們都是屬蝙蝠的！」

「瓊瑤女神」陳德容這回不僅飾演酒店老闆娘也是此片製片人，她為戲練抽菸，也為連戲，在居家防疫期間努力保持身材，「怎麼把酒店老闆娘詮釋得更貼切，有空就會想一下演法」。停拍期間，她懸著一顆心，直說：「會覺得很煩，各方面都準備好了，突然來了疫情，在家裡沒有一刻鬆懈，因為怕發胖，所以吃東西都很節制。」

如今「山中森林」復拍後防疫團隊做很足，上工大家都得先快篩，王子說：「我鼻子敏感，做快篩眼淚鼻涕爆噴。」

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