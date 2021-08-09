曾敬驊退伍啦 拍廣告秀好身材

曾敬驊退伍，之前拍的男性清潔產品代言廣告也同步上架。（取材自Instagram）

台灣 新生代男星曾敬驊和陳昊森去年因為破億電影 「刻在你心底的名字」聲名大噪，陳昊森乘著人氣接拍新劇和廣告，最近更代言手遊首度嘗試古裝扮相；曾敬驊拍完將播出的影集「逆局」後，今年3月底入伍，近日才宣告退伍，剛好先前拍的男性清潔產品代言同時上架，他樂得分享軍中4個月趣事，透露：「已經在為新戲做準備。」

曾敬驊提到剛進去軍中就被認出來，有幾個朋友起初像個小粉絲，漸熟後大家都變成朋友，他很開心同袍都很友善，直說：「大家不會問你一些隱私或者會追問一些有的沒有的事情，所以很幸運碰到每個軍中的夥伴都還滿好的。」

由於他入伍時遇上疫情 大爆發，他每天戴著口罩，最嚴重的時候，除了必要時刻他們不能講話，餐廳和寢室都有守防疫規範，就連操課時，也保持社交距離。對他來說印象最深刻的趣事，就是和同袍抓蛇的時光，笑說：「其實大家都很好笑，尤其是一起在耍嘴砲的時候，我自己是覺得非常有趣的。」

23歲的曾敬驊出道首部電影「返校」就入圍台北電影節影帝和金馬獎最佳新演員，第2部長片「刻在你心底的名字」更躍身破億票房男星，名利雙收，去年也有演出的戲劇「做工的人」，有望在今年角逐金鐘獎項，他自然成為廠商寵兒，近期還代言過去都由男神張孝全、彭于晏等人代言的男性清潔產品，他在廣告中裸上半身，大秀精實好身材。

退伍後他將以拍戲為主，同時精進新才藝，說道：「繼續把自己的身體和心理狀態維持在一個非常好的狀態，我也非常期待之後的拍攝內容。」不過他也說，「努力繼續把專注力放在工作上，是我近期最想做的事，等疫情結束如果有空閒的話，可以找幾個朋友去一個小旅行，三天兩夜之類的，讓自己偶爾放鬆一下」。