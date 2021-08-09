我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

曾敬驊退伍啦 拍廣告秀好身材

記者黃保慧／綜合報導
曾敬驊退伍，之前拍的男性清潔產品代言廣告也同步上架。（取材自Instagram）
曾敬驊退伍，之前拍的男性清潔產品代言廣告也同步上架。（取材自Instagram）

台灣新生代男星曾敬驊和陳昊森去年因為破億電影「刻在你心底的名字」聲名大噪，陳昊森乘著人氣接拍新劇和廣告，最近更代言手遊首度嘗試古裝扮相；曾敬驊拍完將播出的影集「逆局」後，今年3月底入伍，近日才宣告退伍，剛好先前拍的男性清潔產品代言同時上架，他樂得分享軍中4個月趣事，透露：「已經在為新戲做準備。」

曾敬驊提到剛進去軍中就被認出來，有幾個朋友起初像個小粉絲，漸熟後大家都變成朋友，他很開心同袍都很友善，直說：「大家不會問你一些隱私或者會追問一些有的沒有的事情，所以很幸運碰到每個軍中的夥伴都還滿好的。」

由於他入伍時遇上疫情大爆發，他每天戴著口罩，最嚴重的時候，除了必要時刻他們不能講話，餐廳和寢室都有守防疫規範，就連操課時，也保持社交距離。對他來說印象最深刻的趣事，就是和同袍抓蛇的時光，笑說：「其實大家都很好笑，尤其是一起在耍嘴砲的時候，我自己是覺得非常有趣的。」

23歲的曾敬驊出道首部電影「返校」就入圍台北電影節影帝和金馬獎最佳新演員，第2部長片「刻在你心底的名字」更躍身破億票房男星，名利雙收，去年也有演出的戲劇「做工的人」，有望在今年角逐金鐘獎項，他自然成為廠商寵兒，近期還代言過去都由男神張孝全、彭于晏等人代言的男性清潔產品，他在廣告中裸上半身，大秀精實好身材。

退伍後他將以拍戲為主，同時精進新才藝，說道：「繼續把自己的身體和心理狀態維持在一個非常好的狀態，我也非常期待之後的拍攝內容。」不過他也說，「努力繼續把專注力放在工作上，是我近期最想做的事，等疫情結束如果有空閒的話，可以找幾個朋友去一個小旅行，三天兩夜之類的，讓自己偶爾放鬆一下」。

電影 疫情 台灣

上一則

張丹峰送洪欣辣椒花 高調秀恩愛「翻車」 網友冷嘲熱諷

下一則

資深阿姨想吃小鮮肉 75歲雪兒打完疫苗爽遊義大利

延伸閱讀

東奧／拿獎就有「當兵優惠」？南韓男選手的奧運動力

東奧／拿獎就有「當兵優惠」？南韓男選手的奧運動力
基層官兵權益 比蹭熱度重要

基層官兵權益 比蹭熱度重要
宋慧喬的男人宣布8月從軍 曬黑白背影照好不捨

宋慧喬的男人宣布8月從軍 曬黑白背影照好不捨
香港創作受限 「手捲煙」導演陳健朗當挑戰

香港創作受限 「手捲煙」導演陳健朗當挑戰

熱門新聞

林俊傑日前在新加坡打完疫苗。圖／摘自微博

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

2021-08-01 13:54
吳亦凡已被警方拘捕。（取材自微博）

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

2021-08-04 03:06
范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前。（取材自微博）

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

2021-08-07 20:16
丹尼爾雷德克里夫長大後繼續認真拍戲，沒有變壞或糜爛、頹廢。（路透資料照片）

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

2021-08-03 13:52
吳亦凡被爆在獄中細節。（取材自微博）

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

2021-08-04 20:33
中國藝人吳亦凡涉誘姦未成年少女遭拘留，還爆出涉毒。（取材自微博）

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

2021-08-05 20:48

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息
中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了