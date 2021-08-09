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任家萱鬼月拍鬼片 親友送貼身平安符

記者黃保慧／綜合報導
Selina拍「頭七」遇鬼門開恐懼最高點。（圖：皮諾丘電影提供）
Selina拍「頭七」遇鬼門開恐懼最高點。（圖：皮諾丘電影提供）

台灣藝人任家萱（Selina）主演新片「頭七」於4月開鏡後遇疫情影響延後拍攝，8日逢農曆鬼門開，該片宣布正式拍攝，Selina坦言：「非常擔心！」連家人都為她緊張不已，親朋好友全都送上平安符，還有各種可隨身攜帶保平安的小物，她全都乖乖帶在身邊，絲毫不敢輕視傳統民間傳說。

Selina特別上「害怕課」，把自己眼睛矇起來，去感覺恐懼，她也為了提前感受角色疲憊心境，選擇透過熬夜方式去感受，「有一次還熬到快中午才睡，就是為了去感受非常累又很想睡，但又要工作、很辛苦的疲憊感。」

Selina原本都在自家中練習，到了拍攝現場卻發現主場景是在一間年代久遠的老宅，她一走進去就立刻感覺「毛毛的」，原先在家裡建立起的安全感消失殆盡。她嘗試打聽這間民宅的過往歷史，後來看到屋內其實還住了一位阿嬤，確認屋主依然有使用這間房屋，才稍微感到心安。

但真正令Selina恐懼的，莫過於因疫情影響延後拍攝日程，得在鬼月拍鬼片，更撞上鬼門開，她老實說：「其實我非常膽小，所以是非常擔心的。」於是她做好心理建設，「就是保著一顆尊重的心，沒有任何輕看、汙衊或是開玩笑的心。」

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