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黃品源18歲女兒進軍演藝圈 混血臉孔吸睛

記者李姿瑩／綜合報導
黃懷萱混血外貌出眾。（圖：幸福電台提供）
黃懷萱混血外貌出眾。（圖：幸福電台提供）

台灣演藝圈亮眼星二代輩出，像是王彩樺的女兒黃于庭、王中平的女兒韓菲、林書煒的女兒蔡中泠，都是才貌雙全的校花級正妹。今年出道的黃品源女兒黃懷萱同樣外型出眾，18歲的她遺傳了媽媽的太魯閣族和荷蘭血統，混血臉龐一曝光就掀起話題。

和其他星二代不同的是，黃懷萱被爸爸黃品源影響，從小就開啟音樂天賦。她精通鋼琴、長笛、吉他、薩克斯風、街舞，還考取國際瑜伽師資培訓證照，靠著自學完成美國跳級考試，成功申請到紐約爵士音樂學院的獎學金。多才多藝的她是名副其實的學霸，今年推出的首張單曲「Is Loving You Easy?」不僅自己作詞作曲，連封面設計都一手包辦。

黃懷萱越洋接受何戎的廣播節目「幸福聯何國」訪問，分享她眼中的明星老爸。黃懷萱提到，從小會跟著爸爸拜訪弱勢家庭，黃品源還曾買許多樂器送給孤兒院，一點一滴都被兒女看在眼裡。在疫情爆發前，黃品源曾到緬甸住了兩個月，同樣也是為公益奔走。黃懷萱感嘆當時因為要上學，否則早就跟著爸爸一起前往。

黃懷萱細數黃品源的善舉，近期也為了疫情低調捐款、捐口罩。他曾勉勵小孩不要把自己擁有的視為理所當然，「因為在每一處角落，仍有許多人無法像我們這般幸福的生活」。黃懷萱雖然年輕，卻非常認同爸爸的理念，黃品源給了給她最棒身教，深深影響著女兒的人生觀。

黃品源(右)有空會帶著家人一同出遊。（圖：幸福電台提供）
黃品源(右)有空會帶著家人一同出遊。（圖：幸福電台提供）

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