F.I.R.不改名惹罵 韓睿一度不敢開口唱歌

F.I.R.推出新專輯「鑽石之心」，疫情間傳遞正能量。（圖：華研國際提供）

台灣 歌唱團體F.I.R.成團19年、出道17年，2018年前主唱Faye（詹雯婷）退出，並由Lydia（韓睿）接手新主唱位置，日前推出新專輯「鑽石之心」，一樣又被酸民重提「沒有Faye，為何不改名？」，並酸言攻擊韓睿，團長陳建寧以大陸羽球 女單陳雨菲奪奧運 金牌還被罵為例，表示：「我覺得現在在做任何事情，你只要問心無愧，對得起你自己的作品，我覺得就夠了，所以我們都一笑置之。」

韓睿在F.I.R.線上發片記者會演出時，鐵粉感謝她「延續我們的青春」，一席話讓她忍不住落淚，她坦言新歌「Someday」貼近她入團三年的心境，也坦言「其實有一段時間我都不敢開口唱歌了，我覺得好像一開口就要面對一些我自己不想面對的話」，而後想通唱歌對她來說是刻在生命裡的，不應因別人的言論而放棄，也直言回到三年前的話，依舊不後悔加入F.I.R.。

談及三年的心路歷程，韓睿感性表示：「我變堅強了，也相信我愛這個世界、世界會回報給我愛。」她打趣剛加入時，以為自己可以報金曲最佳新人獎，「但是又是加入一個歷史悠久的老團，又是新人、又是老人的感覺」，而陳建寧直接透露因了解金曲獎的賽制，F.I.R.沒有完整的樂團編制，所以自前年就沒有報金曲最佳樂團的獎項，對於獎項看得很淡。

Faye離團後，曾控告陳建寧涉嫌偽造她的簽名與老東家華研簽約，但陳建寧指「她總是忘東忘西」，表示她忘了自己簽過名，今年4月北檢筆跡經刑事局鑑定與Faye吻合，以犯罪嫌疑不足為理由，予以不起訴。陳建寧談及此事，一笑泯恩仇，不忘隔空對Faye勉勵，「我覺得沒關係啦！過去的事如果她忘了就忘了，我覺得最重要的是向前看，希望大家各自把各自的作品、音樂做好，做大家喜歡的音樂，我覺得這比較重要」。

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