我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

F.I.R.不改名惹罵 韓睿一度不敢開口唱歌

記者王郁惠／綜合報導
F.I.R.推出新專輯「鑽石之心」，疫情間傳遞正能量。（圖：華研國際提供）
F.I.R.推出新專輯「鑽石之心」，疫情間傳遞正能量。（圖：華研國際提供）

台灣歌唱團體F.I.R.成團19年、出道17年，2018年前主唱Faye（詹雯婷）退出，並由Lydia（韓睿）接手新主唱位置，日前推出新專輯「鑽石之心」，一樣又被酸民重提「沒有Faye，為何不改名？」，並酸言攻擊韓睿，團長陳建寧以大陸羽球女單陳雨菲奪奧運金牌還被罵為例，表示：「我覺得現在在做任何事情，你只要問心無愧，對得起你自己的作品，我覺得就夠了，所以我們都一笑置之。」

韓睿在F.I.R.線上發片記者會演出時，鐵粉感謝她「延續我們的青春」，一席話讓她忍不住落淚，她坦言新歌「Someday」貼近她入團三年的心境，也坦言「其實有一段時間我都不敢開口唱歌了，我覺得好像一開口就要面對一些我自己不想面對的話」，而後想通唱歌對她來說是刻在生命裡的，不應因別人的言論而放棄，也直言回到三年前的話，依舊不後悔加入F.I.R.。

談及三年的心路歷程，韓睿感性表示：「我變堅強了，也相信我愛這個世界、世界會回報給我愛。」她打趣剛加入時，以為自己可以報金曲最佳新人獎，「但是又是加入一個歷史悠久的老團，又是新人、又是老人的感覺」，而陳建寧直接透露因了解金曲獎的賽制，F.I.R.沒有完整的樂團編制，所以自前年就沒有報金曲最佳樂團的獎項，對於獎項看得很淡。

Faye離團後，曾控告陳建寧涉嫌偽造她的簽名與老東家華研簽約，但陳建寧指「她總是忘東忘西」，表示她忘了自己簽過名，今年4月北檢筆跡經刑事局鑑定與Faye吻合，以犯罪嫌疑不足為理由，予以不起訴。陳建寧談及此事，一笑泯恩仇，不忘隔空對Faye勉勵，「我覺得沒關係啦！過去的事如果她忘了就忘了，我覺得最重要的是向前看，希望大家各自把各自的作品、音樂做好，做大家喜歡的音樂，我覺得這比較重要」。

>

台灣 羽球 奧運

上一則

吳磊拍嘔吐戲 灌水催吐超拚

下一則

痛失「成家班」2親人 成龍悲悼萬分

延伸閱讀

對「羽球」想法不同 德媒：陳雨菲是愛國 戴資穎是生活

對「羽球」想法不同 德媒：陳雨菲是愛國 戴資穎是生活
東奧／選手3年前照片曝光 合照人都奪牌讓網驚：神預言

東奧／選手3年前照片曝光 合照人都奪牌讓網驚：神預言
東奧／金主撒幣賞金牌 羽球陳雨菲獲贈2房

東奧／金主撒幣賞金牌 羽球陳雨菲獲贈2房
東奧／選手奪金 中企送房產 陳雨菲賺了2間

東奧／選手奪金 中企送房產 陳雨菲賺了2間

熱門新聞

林俊傑日前在新加坡打完疫苗。圖／摘自微博

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

2021-08-01 13:54
吳亦凡已被警方拘捕。（取材自微博）

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

2021-08-04 03:06
丹尼爾雷德克里夫長大後繼續認真拍戲，沒有變壞或糜爛、頹廢。（路透資料照片）

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

2021-08-03 13:52
吳亦凡被爆在獄中細節。（取材自微博）

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

2021-08-04 20:33
中國藝人吳亦凡涉誘姦未成年少女遭拘留，還爆出涉毒。（取材自微博）

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

2021-08-05 20:48
吳亦凡被網紅都美竹爆料，酒桌選妃、誘姦未成年少女，如今他被警方拘捕，未來狀況不明。（取材自微博）

吳亦凡爆抖出「7大明星」是共犯 瘋傳有400G證據影片

2021-08-06 00:34

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」