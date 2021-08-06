我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參院通過法案 挺台灣重獲世衛觀察員身分

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

李安憶父喪難忍崩潰 不喜歡被拱上神壇

記者陳建嘉／即時報導
導演李安受訪時提到自己不為人知的一面。圖／LiTV、世銓提供
導演李安受訪時提到自己不為人知的一面。圖／LiTV、世銓提供

導演李安先前接受「魯豫有約之大咖一日行」訪問，聊到父親依舊愧疚，「在拍『色．戒』時，有一個台灣中影的老美術部負責人，幫忙布置做景，然後有一天，我們共同的朋友告訴我說，其實他父親過世，他沒有回去奔喪，所以我就過去安慰他，我安慰他時我就崩潰了，因為我自己也是這個樣子，那是第一次崩潰，還有一次是拍完『少年PI的奇幻漂流』，有人問我說，船沉的時候，那個男孩子說『從來沒有跟父親說再見，從來沒有好好的說一聲再見…。』，那天晚上我也崩潰了一次…。」

如今回憶在天堂的父親，李安說：「我在美國拍『臥虎藏龍』跟『綠巨人浩克』後，感覺很疲累，也沒有什麼野心，就在那個時候，我跟父親說我要退休了，我受不了了，他就說『你教書吧！』但我不教，就這件事情，我就老沒有跟他低頭，他說『你看你小孩子，你才49歲，給孩子不好的榜樣』，然後他就是信手寫了像對聯一樣，『入山不必太深，下筆不必太濃』，他就說那頂起鋼盔繼續往前衝吧！再拍一部片！我在美國就想，要不要接『斷背山』這件事？」

影片來源：YouTube

聊到父親李昇先生，李安說自己從小跟媽媽很親，「我也滿膩著她的，她對我也比較寵愛，所有心裡面勾結都是跟父親。」父親不但是位文官，職涯裡也曾擔任台南一中等校長職務，他受父親影響甚深，繼而造就了他經典「父親三部曲」的誕生。

在這些拍電影的歲月裡，李安坦承對演員角色有投射心理，例如王佳芝迷惑易先生，塑造玉嬌龍的章子怡，還有俞秀蓮跟李慕白的情誼，「我覺得他們好像都是我的阿凡達吧！」聊到成為掌戲者，李安覺得自己非天才，「我們這一輩比如說像王家衛，他真的是很天才啊！像我就不是那一型的，我要慢、慢、慢、慢來，我算人才，不算天才。」面對被拱在神壇上推崇，謙遜說：「一點點，一點點，那種感覺偶爾會有，但我不喜歡。」他表示自己也有脾氣，只是大部分時間脾氣比較好，更自覺對家人不好意思，因為「這輩子最好的都給了演員」。

李安擔任嘉賓的「魯豫有約之大咖一日行」，已在LiTV上線。

李安自覺對家人不好意思，因為這輩子最好的都給了演員。圖／LiTV、世銓提供
李安自覺對家人不好意思，因為這輩子最好的都給了演員。圖／LiTV、世銓提供
導演李安。圖／LiTV、世銓提供
導演李安。圖／LiTV、世銓提供

美國 台灣 導演

上一則

包貝爾忙撇清吳亦凡 卻被懟：滾出娛樂圈

延伸閱讀

「玩命關頭」玩命20年 馮迪索兒子演「唐老大」童年

「玩命關頭」玩命20年 馮迪索兒子演「唐老大」童年

東奧／戴資穎猶有女兒心 早慧躋身強林嘗巔峰起落

東奧／戴資穎猶有女兒心 早慧躋身強林嘗巔峰起落
金馬獎暫不延期 李安最後一年任主席？

金馬獎暫不延期 李安最後一年任主席？
「哈利波特」20年後她最夯 原作者卻滾落神壇

「哈利波特」20年後她最夯 原作者卻滾落神壇

熱門新聞

林俊傑日前在新加坡打完疫苗。圖／摘自微博

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

2021-08-01 13:54
丹尼爾雷德克里夫長大後繼續認真拍戲，沒有變壞或糜爛、頹廢。（路透資料照片）

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

2021-08-03 13:52
吳亦凡已被警方拘捕。（取材自微博）

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

2021-08-04 03:06
吳亦凡被爆在獄中細節。（取材自微博）

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

2021-08-04 20:33
疑似吳亦凡選妃畫面流出。（取材自微博）

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

2021-07-25 04:24
吳亦凡傳出也對洛杉磯女性染指。（取材自微博）

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

2021-08-05 02:43

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控
Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了