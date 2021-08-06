李安憶父喪難忍崩潰 不喜歡被拱上神壇

導演李安受訪時提到自己不為人知的一面。圖／LiTV、世銓提供

導演 李安先前接受「魯豫有約之大咖一日行」訪問，聊到父親依舊愧疚，「在拍『色．戒』時，有一個台灣 中影的老美術部負責人，幫忙布置做景，然後有一天，我們共同的朋友告訴我說，其實他父親過世，他沒有回去奔喪，所以我就過去安慰他，我安慰他時我就崩潰了，因為我自己也是這個樣子，那是第一次崩潰，還有一次是拍完『少年PI的奇幻漂流』，有人問我說，船沉的時候，那個男孩子說『從來沒有跟父親說再見，從來沒有好好的說一聲再見…。』，那天晚上我也崩潰了一次…。」

如今回憶在天堂的父親，李安說：「我在美國 拍『臥虎藏龍』跟『綠巨人浩克』後，感覺很疲累，也沒有什麼野心，就在那個時候，我跟父親說我要退休了，我受不了了，他就說『你教書吧！』但我不教，就這件事情，我就老沒有跟他低頭，他說『你看你小孩子，你才49歲，給孩子不好的榜樣』，然後他就是信手寫了像對聯一樣，『入山不必太深，下筆不必太濃』，他就說那頂起鋼盔繼續往前衝吧！再拍一部片！我在美國就想，要不要接『斷背山』這件事？」

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聊到父親李昇先生，李安說自己從小跟媽媽很親，「我也滿膩著她的，她對我也比較寵愛，所有心裡面勾結都是跟父親。」父親不但是位文官，職涯裡也曾擔任台南一中等校長職務，他受父親影響甚深，繼而造就了他經典「父親三部曲」的誕生。

在這些拍電影的歲月裡，李安坦承對演員角色有投射心理，例如王佳芝迷惑易先生，塑造玉嬌龍的章子怡，還有俞秀蓮跟李慕白的情誼，「我覺得他們好像都是我的阿凡達吧！」聊到成為掌戲者，李安覺得自己非天才，「我們這一輩比如說像王家衛，他真的是很天才啊！像我就不是那一型的，我要慢、慢、慢、慢來，我算人才，不算天才。」面對被拱在神壇上推崇，謙遜說：「一點點，一點點，那種感覺偶爾會有，但我不喜歡。」他表示自己也有脾氣，只是大部分時間脾氣比較好，更自覺對家人不好意思，因為「這輩子最好的都給了演員」。

李安擔任嘉賓的「魯豫有約之大咖一日行」，已在LiTV上線。