陶子新副業月賺百萬 李李仁混打疫苗 自嘲「生化人」

陶子(右)在美國陪女兒荳荳新生入學。（圖：陶子提供）

陶子、李李仁還在加州陪女兒荳荳辦就學手續，美國 近來遭Delta病毒肆虐，一家四口都打完疫苗，期間觀察商家、學校的防護都極到位，兩人並不擔心，陶子說：「等她辦好新生報到，住進宿舍後，若還能出來跟我們碰面，我們會再留兩周陪她。」荳荳這一去，高中加大學，至少會在當地待七年。

陶子說，世界看美國這兩個月的變化，就像看台灣 已經失守一樣，其實拜登要求國人嚴守戴口罩，在加州，路人都是戴著的，若你沒戴，別人甚至會看你，來提醒你要戴好，而且無論商家或餐廳，門口都會有標誌提醒，而消毒用的酒精都一大桶擺著，「世界各地疫情 都反反覆覆，我們就做好自己，口罩酒精、勤洗手，相信不會有問題。」李李仁在台灣打完AZ，到了美國打輝瑞，台美兩地疫苗結合，笑說成了生化人。

一家人都在美國，但陶子在台灣投資的副業「陶選物」則仍全力幫她賺錢。其實她跟別的藝人不同，很少做副業，多年來只投資過藍心湄的「KIKI川菜」。「陶選物」類似電商平台，第一個月營業額已破百萬，很多人說她是搶疫情財，但她說，「我籌備超過半年，當時疫情並不嚴重，而且我不單做電商，同時也規畫誠品美食街的麻辣燙店面，本想做出成績，再考慮開連鎖店。但疫情影響，麻辣燙沒開成喊停了，設備、材料虧了4、50萬。」

她「陶選物」首波賣花生糖，取名「好事花生」，是跟小型家庭工廠合作，改良缺點、重新包裝結果大賣，訂單太多廠家累到快做不出來了。另外，自己設計了四款口罩，包括紮染、幾何圖形，還有兩款她自己的英文簽名也賣到趕不出貨。送了一套給趙少康，趙少康在主持「少康戰情室」時戴著，色彩斑斕而且是她的簽名，讓她很有成就感，陶子笑說，「這段投資故事，真的可以上商周了，我不做短線，做長做久，你們會看到我的成績。」