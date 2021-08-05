李友廷擁幸運石 金曲入圍兩大獎

李友廷今年入圍金曲獎最佳新人獎及最佳MV兩項大獎。（記者李政龍／攝影）

台灣 創作歌手李友廷以首張專輯「如果你也愛我就好了」入圍 本屆金曲獎最佳新人獎和最佳MV兩項大獎，他透露入圍名單公布當天為了讓自己不要太緊張，前一晚熬夜到早上7時才睡，得知入圍宛如還在夢境，「飄飄然地感受入圍不可思議的心情」。

面對每個歌手這輩子只會有一次的新人獎，他不斷幫自己打預防針，唱衰自己不會得獎來保持平常心，而他心中的勁敵就是Yellow，「對我來講，就是跟偶像一起入圍」；他透露日前在髮廊遇到上屆金曲歌后魏如萱（Waa），她無厘頭的問他「要不要紅內褲，送你一件」，他笑說：「送我我也不敢穿，我連白色的內褲都不行，我的都是暗色系的。」

屆時金曲獎他將帶著許哲珮送給他的石頭作為「幸運物」，這石頭是被許哲珮催眠過的紀念品。2019年他參與她的專輯製作，才有幸接受催眠，在引導中他成了武士，面對敵軍來襲不願投降，導致家人全軍覆沒，回神後發現自己大哭，「我是滿壓抑的人，不是每個人都能放下武裝，沒想到第一次就成功了」；問到若得獎獎座想放哪？他搞笑表示不能放公司，怕被媽媽拿去跟鄰居炫耀。

而3月時他被好友謝震廷指「害女輕生」，言語攻擊他十天後又低調和好，問及此事，李友廷透露是自己主動致電，「想了解他聽到什麼，打給他關心、解開誤會」，而已故好友輕生原因與自己名字扯在一起，問及當年承受的心理壓力？李友廷抿嘴閉眼數秒、表情痛苦，而後向記者道歉「抱歉，我剛陷入當年的心情了」，僅表示「不希望再被提起，對方家人會難過，過去就過去了」。