結婚吵6年吵不停 歐漢聲和陸籍妻簽字離了

歐漢聲(左)和老婆鄭雲燦。(圖：經紀人提供)

台星歐漢聲傳出和結婚六年多的陸籍妻子鄭雲燦離婚，他隨即在臉書證實此事。鏡週刊報導，兩人結婚以來爭吵不斷，雖然歐漢聲曾試圖買重機討妻子歡心，但夫妻倆的感情終究是回不去，只能選擇分開。

鄭雲燦是重慶姑娘，她當年為愛赴台，即使和歐漢聲結束婚姻，她仍選擇留在台灣 ，應該是為了兩個女兒。

歐漢聲在聲明中表示「經過六年多的磨合和溝通，兩人還是沒辦法找到更好的相處之道，很遺憾要通知所有人，我們已辦完了離婚手續。既然有緣成為夫妻和父母，想必是為了有更好的未來，但走不下去，和平分開是我們想到最好的方式、對孩子與彼此，雖然無法用原本的關係繼續，至少一輩子的家人是共識，世上多一對怨偶，不如多兩個可以給更多愛的爸媽。謝謝見諒，願各自安好，不被打擾。」

而兩人離婚的時間點推估在5月疫情 前後，歐漢聲在今年農曆年便跟公司表明暫時不接對岸工作，半年來專心陪伴兩個女兒，鄭雲燦搬出兩人的家，不過還是會回家看看孩子，不希望孩子的生活因為爸媽離婚而有太大變動。

ETtoday報導，歐漢聲夫妻倆離婚前就鮮少在社群網站 互動，距離他上一次發文提及太太，也已經是四個月前，而他近期曬出的自拍照片中，身形也被指明顯瘦了許多。