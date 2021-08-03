我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／杜蘭特29分 美國男籃逆轉西班牙挺進4強

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

小S挺中華隊丟代言 蔡依林也被中國網友出征

娛樂新聞組／綜合報導
小S用「國手」字眼大讚對戰中國大陸的台灣選手，遭對岸網友出征。（本報資料照片）
小S用「國手」字眼大讚對戰中國大陸的台灣選手，遭對岸網友出征。（本報資料照片）

台灣藝人小S徐熙娣關注奧運賽事，連日Instagram發出多則台灣選手出征東京奧運訊息，她使用「國手」字眼和大讚對戰大陸的台灣選手，遭中國大陸網友出征，並連丟4家代言，引發熱議。天后蔡依林也因為戴資穎、湯智鈞、王齊麟、李洋應援被大陸網友出征，微博一片罵聲，痛批立場有問題。

蔡依林發文時用字已特別小心，仍引發中國大陸網友不滿。（取材自Instagram）
蔡依林發文時用字已特別小心，仍引發中國大陸網友不滿。（取材自Instagram）

蔡依林雖然在發文時用字已十分小心，大多以愛心，或簡單的感嘆詞為選手加油，在戴資穎遺憾錯過金牌時，發文：「Respect！！！抱緊緊，超強的。」卻依舊引發大陸網友不滿，陸續有人在她的微博留下罵聲，甚至發文揚言將她封殺，並稱所有台灣藝人若赴大陸從事演藝工作，都應明確表態政治立場，別做兩面派陰陽人。

國民黨立委林為洲聲援小S，在臉書發文指出：「自稱台灣選手為國手，哪裡不對？不然勒，省隊嗎？」他說，兩岸只會越走越開，越離越遠。民進黨立委趙天麟也批「中共政權公然不尊重奧運精神，還有舉辦冬奧的正當性嗎？」

小S丟了4品牌代言，還有女兒Elly的1個代言，損失已超過新台幣3000萬（約107.3萬美元），據鏡週刊報導，徐媽媽則是力挺女兒，認為女兒是支持運動員，不管世界哪個運動員都很了不起，能夠參加奧運都支持，這是小S熱愛運動一種方式與可愛的地方。

東京奧運 台灣 小S

上一則

張雨綺公開認愛小8歲小提琴家 情侶裝為中國隊打氣

下一則

吳亦凡被拘 「青簪行」換角？恐沒人願頂替

延伸閱讀

東奧／日本體操女王撞臉蔡依林 苦練奪銅：哭比笑更多

東奧／日本體操女王撞臉蔡依林 苦練奪銅：哭比笑更多
被辛度擁抱爆哭 網翻出戴資穎合照「場下都是好朋友」

被辛度擁抱爆哭 網翻出戴資穎合照「場下都是好朋友」
羽球／球后戴資穎為何被親人叫「阿祖」？ 戴姊揭密

羽球／球后戴資穎為何被親人叫「阿祖」？ 戴姊揭密
羽球戴資穎、體操李智凱奪雙銀 高球延長賽奪銅

羽球戴資穎、體操李智凱奪雙銀 高球延長賽奪銅

熱門新聞

疑似吳亦凡選妃畫面流出。（取材自微博）

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

2021-07-25 04:24
林俊傑日前在新加坡打完疫苗。圖／摘自微博

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

2021-08-01 13:54
吳亦凡曾在節目錄影時牽走未成年女演員趙今麥。（取材自微博）

吳亦凡伸爪未成年女演員 Baby仗義解圍

2021-07-25 02:30
「平安北京朝陽」在新浪微博通報，吳亦凡正式因涉嫌強姦罪遭警方拘留。圖／截取自微博

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

2021-07-31 10:55
吳亦凡自19日發表「如果有這類行為，我會自己進監獄」的聲明之後，至今已經噤聲7天。圖／摘自微博

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

2021-07-26 13:24
吳亦凡已遭警方拘留。（取材自微博）

受害女疑似僅13歲 吳亦凡又爆性賄賂、群交、染性病

2021-07-31 23:34

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」
雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診

雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診