小S挺中華隊丟代言 蔡依林也被中國網友出征

小S用「國手」字眼大讚對戰中國大陸的台灣選手，遭對岸網友出征。（本報資料照片）

台灣 藝人小S 徐熙娣關注奧運賽事，連日Instagram發出多則台灣選手出征東京奧運 訊息，她使用「國手」字眼和大讚對戰大陸的台灣選手，遭中國大陸網友出征，並連丟4家代言，引發熱議。天后蔡依林也因為戴資穎、湯智鈞、王齊麟、李洋應援被大陸網友出征，微博一片罵聲，痛批立場有問題。

蔡依林發文時用字已特別小心，仍引發中國大陸網友不滿。（取材自Instagram）

蔡依林雖然在發文時用字已十分小心，大多以愛心，或簡單的感嘆詞為選手加油，在戴資穎遺憾錯過金牌時，發文：「Respect！！！抱緊緊，超強的。」卻依舊引發大陸網友不滿，陸續有人在她的微博留下罵聲，甚至發文揚言將她封殺，並稱所有台灣藝人若赴大陸從事演藝工作，都應明確表態政治立場，別做兩面派陰陽人。

國民黨立委林為洲聲援小S，在臉書發文指出：「自稱台灣選手為國手，哪裡不對？不然勒，省隊嗎？」他說，兩岸只會越走越開，越離越遠。民進黨立委趙天麟也批「中共政權公然不尊重奧運精神，還有舉辦冬奧的正當性嗎？」

小S丟了4品牌代言，還有女兒Elly的1個代言，損失已超過新台幣3000萬（約107.3萬美元），據鏡週刊報導，徐媽媽則是力挺女兒，認為女兒是支持運動員，不管世界哪個運動員都很了不起，能夠參加奧運都支持，這是小S熱愛運動一種方式與可愛的地方。