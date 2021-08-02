全明星運動會重啟 搭上奧運熱潮

郭婞淳昔日曾助陣，參加「全明星運動會」。（取材自臉書）

「全明星運動會」第2季受到疫情 影響，總決賽延期、外景錄影中斷。但塞翁失馬，節目日前重啟錄影，正好搭上奧運 熱潮，重播還剛好播到王齊麟參與的集數。隨著多位國手揚威奧運，「全明星」儼然已成為台灣 含「金」量最高的綜藝節目。

郭婞淳、王齊麟和鄭兆村等國手，分別在「全明星」中擔任過來賓，王齊麟早就是節目鐵粉，不僅自掏腰包加入官方會員，頻繁留言互動，更曾動念想報名參加第3季。他在錄影後和鼓鼓、小刀、蔡尚樺等藝人成為好友，總是主動詢問大家需不需要陪練，溫暖親切的個性融化了所有人。

鄭兆村也是「全明星運動會」大來賓之一。（取材自臉書）

小刀稱讚，王齊麟私下謙虛有禮，「認識越多真正的高手，越覺得越有實力的人都越謙虛，心胸眼界都很開闊。」蔡尚樺笑誇王齊麟是「最愛『全明星』的大來賓」，不只是頭號粉絲，還會在她錄影結束後「關心」比賽狀況，極度投入節目賽事。

坐在主播檯的蔡尚樺，看過多位大來賓私下可愛的模樣，郭婞淳就在錄影空檔時，和她一起大聊女生話題，彼此完全零距離。至於未來會不會請不動奧運選手上「全明星」？蔡尚樺相信憑著對運動的熱愛，選手們一定還是非常樂意到節目中同樂。