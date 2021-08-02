我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

全明星運動會重啟 搭上奧運熱潮

記者李姿瑩／綜合報導
郭婞淳昔日曾助陣，參加「全明星運動會」。（取材自臉書）
郭婞淳昔日曾助陣，參加「全明星運動會」。（取材自臉書）

「全明星運動會」第2季受到疫情影響，總決賽延期、外景錄影中斷。但塞翁失馬，節目日前重啟錄影，正好搭上奧運熱潮，重播還剛好播到王齊麟參與的集數。隨著多位國手揚威奧運，「全明星」儼然已成為台灣含「金」量最高的綜藝節目。

郭婞淳、王齊麟和鄭兆村等國手，分別在「全明星」中擔任過來賓，王齊麟早就是節目鐵粉，不僅自掏腰包加入官方會員，頻繁留言互動，更曾動念想報名參加第3季。他在錄影後和鼓鼓、小刀、蔡尚樺等藝人成為好友，總是主動詢問大家需不需要陪練，溫暖親切的個性融化了所有人。

鄭兆村也是「全明星運動會」大來賓之一。（取材自臉書）
鄭兆村也是「全明星運動會」大來賓之一。（取材自臉書）

小刀稱讚，王齊麟私下謙虛有禮，「認識越多真正的高手，越覺得越有實力的人都越謙虛，心胸眼界都很開闊。」蔡尚樺笑誇王齊麟是「最愛『全明星』的大來賓」，不只是頭號粉絲，還會在她錄影結束後「關心」比賽狀況，極度投入節目賽事。

坐在主播檯的蔡尚樺，看過多位大來賓私下可愛的模樣，郭婞淳就在錄影空檔時，和她一起大聊女生話題，彼此完全零距離。至於未來會不會請不動奧運選手上「全明星」？蔡尚樺相信憑著對運動的熱愛，選手們一定還是非常樂意到節目中同樂。

奧運 台灣 疫情

上一則

易烊千璽兒時圓夢成真 跟吳京拍打戲「怕被一拳打死」

下一則

王齊麟奪羽球男雙金牌 徒弟蔡尚樺喜泣

延伸閱讀

東奧／紐時：麟洋配羽球奪金 兩岸緊張加劇

東奧／紐時：麟洋配羽球奪金 兩岸緊張加劇
東奧結束後是否退休 戴資穎：先休息再決定

東奧結束後是否退休 戴資穎：先休息再決定
陳建州致歉用安博看盜版奧運 范瑋琪不忍了開戰

陳建州致歉用安博看盜版奧運 范瑋琪不忍了開戰
中國雙塔敗給台灣麟洋 央視急斷訊？網笑：黨不高興了

中國雙塔敗給台灣麟洋 央視急斷訊？網笑：黨不高興了

熱門新聞

疑似吳亦凡選妃畫面流出。（取材自微博）

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

2021-07-25 04:24
吳亦凡曾在節目錄影時牽走未成年女演員趙今麥。（取材自微博）

吳亦凡伸爪未成年女演員 Baby仗義解圍

2021-07-25 02:30
黃子韜過去談論吳亦凡的影片被翻出。圖／摘自微博

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

2021-07-25 14:49
吳亦凡的身價粗估達2.5億人民幣。（取材自微博）

前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？

2021-07-25 01:52
「平安北京朝陽」在新浪微博通報，吳亦凡正式因涉嫌強姦罪遭警方拘留。圖／截取自微博

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

2021-07-31 10:55
林俊傑日前在新加坡打完疫苗。圖／摘自微博

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

2021-08-01 13:54

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎