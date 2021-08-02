李智凱鞍馬鍍銀 彭于晏賀：翻滾男孩，完美落地

彭于晏在「翻滾吧！阿信」飾演林育信。（取材自微博）

台灣 「鞍馬王子」李智凱在東京奧運 男子體操鞍馬決賽獲得銀牌，寫下台灣在奧運的首面體操獎牌歷史。李智凱不僅寫下歷史，也在金馬獎留下紀錄，他曾在2005年金馬獎最佳紀錄片「翻滾吧！男孩」裡擔任主角之一，而在劇情片「翻滾吧！阿信」裡飾演李智凱教練林育信的彭于晏也在第一時間傳訊祝賀：「恭喜智凱，完美落地」。

李智凱（右）在東京奧運鞍馬決拿下台灣體操史上第一面獎牌，與教練林育信（左）一同舉手慶祝。（特派記者余承翰／東京攝影）

導演 林育賢2005年紀錄片作品「翻滾吧！男孩」呈現宜蘭縣羅東鎮公正國小體操隊訓練、比賽的情形，其中一個男孩就是李智凱，當時還是小學生的李智凱被問：「你喜歡體操嗎？會一直練下去嗎？」他回答：「當然！我們要一直練一直練到去參加奧運會！」

如今成真了甚至奪牌，讓林育賢也忍不住在臉書發文：「李智凱哭了，我猜我哥應該也去後台哭了，你們已經很棒了，看你們相擁那一刻，我都跪在地上哭了。智凱想拿金牌，你們都拼盡全力了，3年後我們一起去巴黎陪你們拿金牌！」、「如果ㄧ生只有一次翻身的機會，那只能用盡全力！謝謝你替我們做到了！憋了45秒換你『完美落地』，值了」。彭于晏則透過經紀人表示，「有第一時間傳訊息給智凱以及林育賢導演說恭喜」，他向李智凱說：「恭喜智凱，完美落地」。

彭于晏第一時間傳訊祝賀李智凱。（取材自微博）

「翻滾吧！阿信」是以林育賢哥哥林育信為主的真實事蹟改編故事，彭于晏飾演林育信，劇情主要環繞在體操前國手林育信的成長故事，描述他從小刻苦訓練、青少年時期叛逆迷失，到最後重拾體操熱情的過程。而這次中華隊體操總教練便是由林育信擔任。