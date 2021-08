看盜版奧運轉播 陳建州認錯 老婆范范卻嗆聲

黑人(右)疑似用安博盒子看東奧轉播挨批,范瑋琪發聲力挺。(本報資料照片)

台灣 瘋東奧,陳建州(黑人)也不例外,他在IG分享為台灣柔道選手加油的照片,有眼尖網友發現,電視畫面上竟有「微信:ubtv1818帳號已更新 請勿添加」的跑馬燈,懷疑他是用安博盒子收看東奧轉播,他事後否認,表示那是朋友群組的截圖,但網友鍥而不舍,在他老婆范瑋琪(范范)的臉書 照片中,發現客廳有個白色盒子,疑似就是安博盒子本尊。

黑人後來發臉書坦承「對於錯誤使用奧運非授權畫面,本人深感抱歉,身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視,為這次個人行為負責,也會記取教訓。」有網友質疑他為何第一時間說是朋友的,其他網友則回應「人家把老婆當朋友啊」、「朋友指的是范范吧」,也有網友緩頰「很多人都用安博盒子,但因為黑哥是公眾人物,會被放大檢視」,希望他別被此事影響,繼續為台灣體育加油打氣。

不過范范疑似吞不下這口氣,IG發文字圖說「The difference between pasta and your opinion is i asked for pasta」,意思是指「你們的意見跟義大利 麵的差別,在於我選義大利麵」,表示自己沒有在問別人的意見,似在點名網友不要管到她家的事。

其實身為公眾人物,犯錯在所難免,但只要勇於認錯,外界也不會過於苛責,像是藍心湄也曾曬出追劇圖,一樣被網友抓包是看盜版,不過她沒有辯解,立刻道歉,並改用正版影音平台,還PO圖以茲證明,高EQ化解危機,另外陳漢典在臉書誤用部落客的照片,並後製成戴資穎加油的哏圖,遭部落客本人出面指證,陳漢典也是馬上道歉,後來照片取得本人授權,算是皆大歡喜。