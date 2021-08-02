看盜版奧運轉播 陳建州認錯 老婆范范卻嗆聲

黑人(右)疑似用安博盒子看東奧轉播挨批，范瑋琪發聲力挺。（本報資料照片）

台灣 瘋東奧，陳建州（黑人）也不例外，他在IG分享為台灣柔道選手加油的照片，有眼尖網友發現，電視畫面上竟有「微信：ubtv1818帳號已更新 請勿添加」的跑馬燈，懷疑他是用安博盒子收看東奧轉播，他事後否認，表示那是朋友群組的截圖，但網友鍥而不舍，在他老婆范瑋琪（范范）的臉書 照片中，發現客廳有個白色盒子，疑似就是安博盒子本尊。

黑人後來發臉書坦承「對於錯誤使用奧運非授權畫面，本人深感抱歉，身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視，為這次個人行為負責，也會記取教訓。」有網友質疑他為何第一時間說是朋友的，其他網友則回應「人家把老婆當朋友啊」、「朋友指的是范范吧」，也有網友緩頰「很多人都用安博盒子，但因為黑哥是公眾人物，會被放大檢視」，希望他別被此事影響，繼續為台灣體育加油打氣。

不過范范疑似吞不下這口氣，IG發文字圖說「The difference between pasta and your opinion is i asked for pasta」，意思是指「你們的意見跟義大利 麵的差別，在於我選義大利麵」，表示自己沒有在問別人的意見，似在點名網友不要管到她家的事。

其實身為公眾人物，犯錯在所難免，但只要勇於認錯，外界也不會過於苛責，像是藍心湄也曾曬出追劇圖，一樣被網友抓包是看盜版，不過她沒有辯解，立刻道歉，並改用正版影音平台，還PO圖以茲證明，高EQ化解危機，另外陳漢典在臉書誤用部落客的照片，並後製成戴資穎加油的哏圖，遭部落客本人出面指證，陳漢典也是馬上道歉，後來照片取得本人授權，算是皆大歡喜。