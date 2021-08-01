陳漢典哏圖瘋傳 成戴資穎最強啦啦隊長

陳漢典(左)先前與戴資穎合體代言。（取材自臉書）

台灣 國手戴資穎力拚奧運羽球 女單4強戰，台灣藝人早就陷入奧運熱潮，在看到戴資穎打贏泰國對手依瑟儂時，演藝圈歡聲雷動，跟戴資穎一起代言外送平台的陳漢典被做成各種哏圖在網路瘋傳，成為小戴的「最強啦啦隊隊長」。

戴資穎在對戰依瑟儂時，上演逆轉勝讓全台球迷心情大洗三溫暖。小S猛喊「我看到胃痛」，鳳梨也說「拎北看到漏尿」，主播高毓璘連晚餐都吃不下，自嘲「緊張到心臟無力」。黑人陳建州盛讚這是一場「史詩級對決」，黃鐙輝形容「打到兩人一起倒地根本拍電影」，最後忍不住跟著依瑟儂痛哭，敬佩雙方奮戰到最後一刻。

陳漢典因為在廣告中扮演啦啦隊為戴資穎加油，這幾天他的反串造型和口號成為網友們的最愛，透過網路力量幫戴資穎集氣。陳漢典主動換上啦啦隊造型的大頭照，加入P圖行列，搞笑註明漢典啦啦隊已「抵達東澳」。他受訪時分享戴資穎連拍廣告時都一擊必中，球后實力令他大開眼界。

陳漢典本來就是戴資穎的球迷，每一場戴資穎的球賽他都不會錯過。戴資穎早就是他心中無可取代的第一名，至於網友拱他換上啦啦隊服去接機，陳漢典尷尬笑說：「先不要，我怕被抓走。」戴資穎的賽事另也引發媒體人筆戰，ICRT DJ林哲修跟主播丁元凱為了轉播用詞槓上，雙方隔空交火彷彿上演另外一場會外賽。