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資深台劇戲骨 洪麟肺癌病逝 招牌造型濃眉加鬍子

記者楊起鳳／綜合報導
洪麟生前演出的電影「燃燒吧！歐吉桑」劇照。（取材自臉書）
洪麟生前演出的電影「燃燒吧！歐吉桑」劇照。（取材自臉書）

演過「戲說台灣」、「台灣奇案」的台灣資深藝人洪麟6年前被診斷出罹患口腔癌，之後歷經中風，今年發現肺癌，7月8日住進醫院，22日進安寧病房，29日過世。

洪麟於生前演出多部台灣戲劇，尤其擅長扮演反派、甘草角色，濃眉加鬍子的招牌造型，讓觀眾印象深刻。當年他是台視演員，曾跟「我愛紅娘」主持人田文仲搭檔，還主持特別節目「楊麗花千萬個感謝」，也曾隨楊麗花歌仔戲到金門勞軍，擔任晚會主持，在80、90年代的大小電視劇中演出各種角色。他的招牌鬍子從年輕留到老，2011年在電影「燃燒吧！歐吉桑」也有演出。

資深製作人夏威30日晚間發文悼念：「洪麟大哥，前幾個月大家才一起吃飯，還聽您有說有笑的，昨天突然接到您的噩耗，實在是不敢相信，也感謝您多年來的照顧，祝您一路好走，阿彌陀佛。」讓他過世的消息曝光。

劉美玲和洪麟女兒mimi熟識，mimi之前曾是幕後工作人員，劉美玲說：「跟洪麟女兒mimi通電話，女兒說父親口腔癌多年，之後轉移肺癌，7月初住院，之後轉往安寧病房，離世時很安詳，29日早上6點離世。」洪麟有六個女兒、一個兒子，小孩幾乎都在美國定居，但都十分孝順，最小女兒在台灣身旁陪伴。

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