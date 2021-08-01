林志玲親筆信表誠意 送禮為戴資穎打氣

林志玲在家為參加奧運的運動好手們加油。（取材自臉書）

台灣 羽球天后戴資穎遠征奧運 ，打進金牌戰。個性溫暖的台灣名模林志玲 也獻上禮物及親筆信，為選手打氣，林志玲透露，「感謝選手們用汗水淚水在這段時間帶給大家的正能量」，不只是戴資穎，其他選手包括徐薇淩、鄧宇成，也都有收到禮物。

受新冠肺炎影響，今年奧運不開放觀眾入場，林志玲與丈夫AKIRA雖住在日本，可惜無法到場支持，只能在電視上積極關注賽事，「想要彌補一點無法去現場加油打氣的遺憾，所以遞上卡片和小小的伴手禮」，回應最後也不忘隔空為選手加油打氣，「希望他們能感受到在電視機前的我們，在為他們喝采！為他們歡呼著！只要做到最好的自己就是勝利！只要超越從前的自己就是勝利。」 林志玲獻上貼心小禮給戴資穎，恭賀她在奧運獲得佳績。（取材自Instagram）

林志玲的伴手禮，用白色包裝紙、木盒及信紙精心包裝，外型看起來相當有質感。駐日大使謝長廷協助林志玲寄發禮物，他也在臉書透露，「林志玲昨天中午親自帶了附簽名卡片的日本菓子，說要送選手及教練，我們已經在當日配送。」選手戴資穎、徐薇淩、鄧宇成及李旻收到禮物時，都在網路上開心分享，謝謝志玲姐姐的關心。

有了林志玲當賢內助，丈夫AKIRA也更放心拚事業。他最近領軍「EXILE放浪兄弟」推出新歌「HAVANA LOVE」，多次透過直播與照片分享工作花絮，打趣稱這支充滿異國風情的MV是「偽出國」。AKIRA用詞越來越有「台」味，不免讓粉絲聯想有太太在背後相助，而他現在充滿拚搏野心，最近除了協助宣傳「放浪一族演唱會精選」在MOMO TV播出，也參與推動大規模海選，要把事業目標放眼全球。