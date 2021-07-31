鮑正芳因疫情滯陸 林秀君宅家學煮菜

鮑正芳目前人在大陸已打完兩針疫苗。（圖：TVBS提供）

疫情 打亂生活節奏，讓許多人重新省思與家人間的關係。TVBS自製戲劇「粉紅色時光」即將重播，劇中演出單親奶奶的鮑正芳近日也受疫情影響與家人分離，直說感觸真的很深。

今年上半年就前往中國 大陸工作的鮑正芳，正好遇上疫情升溫不能返台，長時間不能見到家人更深刻體會到相聚的珍貴，並坦言：「以前都忙於工作賺錢，應該要及時表達愛！」

而鮑正芳不僅想念家人也懷念起台灣 美食，許願道：「等疫情結束後要立刻回台灣看家人，吃甜不辣、滷肉飯、蚵仔煎跟麵線等小吃。」並透露已在中國打完兩劑疫苗，身體狀況良好完全沒有副作用，慶幸地說：「我這樣的情況是少數，大部分打第二劑的人反應都很大、很不舒服的。」

林秀君在家陪孫子玩。（圖：TVBS提供）

劇中另一位演員林秀君，則是多出很多時間與家人相處，在疫情中度過生日的她表示：「雖然只能在家默默切蛋糕，但有孫子陪我很幸福！」

林秀君也指出疫情造成的不便：「我超愛逛菜市場、大賣場，但現在不能逛逛也儘量不出門，補貨時就一次購齊。」在家的時間變多了，她還嘗試做菜及線上學國標舞，但下廚後她嘆：「疫情結束我要去餐廳大吃，因為我煮的實在不怎麼樣。」

她也透露自己接種了莫德納疫苗，雖然只是第一劑但總算可以安心些，並分享了施打後身體狀況：「沒特別不舒服，只有有點累、嗜睡跟手臂有點痛而已。」