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蔡健雅服老 回顧過往認「憤青」

記者王郁惠／綜合報導
蔡健雅疫情回顧自己，打趣過去是憤青。（圖：環球音樂提供）
蔡健雅疫情回顧自己，打趣過去是憤青。（圖：環球音樂提供）

新加坡創作歌手蔡健雅新專輯第二波單曲「Bluebirds」，邀來陳珊妮執導MV，以「青鳥」的角度，檢視疫情之下的當代生活，透過俯瞰空拍影像，紀錄市井小民的日常，陳珊妮表示：「大部分的人，都不認為自己是被幸福眷顧的，但其實你可能也不是最痛苦的，端看自己用什麼樣的角度去看待生活。」

在疫情期間催生新專輯，寫下的歌詞意境、對待的音樂態度不同以往，她感嘆隨著年歲漸長，回頭看過去的自己，有時想不透以前怎麼會那麼「憤青」，她自嘲：「姐已經過風風雨雨，現在40幾歲了，再唱『好無聊』是不是會很噁心！這次走溫馨路線，回到木吉他的懷抱，就是一張頭上插著花的女紙、歌頌大地母親的專輯，從頭到尾沒有節奏樂器，只有木吉他和弦樂。」

新歌「Bluebirds」邀曾獲金馬獎最佳原創電影音樂獎的配樂大師何國杰擔綱製作及編曲，以古典編曲為歌曲增添恢弘氣勢、並邀請保加利亞國家廣播交響樂團合作，高規格製作。她直讚：「感覺自己在音樂上是有成長的。」疫情期間她也更懂得和自己相處，「現在大家都在網路上，會忘記『關掉所有東西』的感覺，我反而更加珍惜自己擁有的私密空間，可以讓自己一直處在非常愉快、不被外面世界影響的環境」。

疫情 新加坡 電影

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