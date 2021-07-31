蔡健雅服老 回顧過往認「憤青」

蔡健雅疫情回顧自己，打趣過去是憤青。（圖：環球音樂提供）

新加坡 創作歌手蔡健雅新專輯第二波單曲「Bluebirds」，邀來陳珊妮執導MV，以「青鳥」的角度，檢視疫情 之下的當代生活，透過俯瞰空拍影像，紀錄市井小民的日常，陳珊妮表示：「大部分的人，都不認為自己是被幸福眷顧的，但其實你可能也不是最痛苦的，端看自己用什麼樣的角度去看待生活。」

在疫情期間催生新專輯，寫下的歌詞意境、對待的音樂態度不同以往，她感嘆隨著年歲漸長，回頭看過去的自己，有時想不透以前怎麼會那麼「憤青」，她自嘲：「姐已經過風風雨雨，現在40幾歲了，再唱『好無聊』是不是會很噁心！這次走溫馨路線，回到木吉他的懷抱，就是一張頭上插著花的女紙、歌頌大地母親的專輯，從頭到尾沒有節奏樂器，只有木吉他和弦樂。」

新歌「Bluebirds」邀曾獲金馬獎最佳原創電影 音樂獎的配樂大師何國杰擔綱製作及編曲，以古典編曲為歌曲增添恢弘氣勢、並邀請保加利亞國家廣播交響樂團合作，高規格製作。她直讚：「感覺自己在音樂上是有成長的。」疫情期間她也更懂得和自己相處，「現在大家都在網路上，會忘記『關掉所有東西』的感覺，我反而更加珍惜自己擁有的私密空間，可以讓自己一直處在非常愉快、不被外面世界影響的環境」。