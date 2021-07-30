Jolin「甜秘密」MV 狂掃14項國際殊榮

蔡依林在「甜秘密」MV中挑戰個人演技。（圖：凌時差提供）

台灣天后蔡依林（Jolin）近年的MV規格愈來愈國際化，其中一支由廖人帥執導的「甜秘密」MV，以人與海豚的淒美故事為主軸，媲美電影的高規格拍攝，近日再度擒下「柏林短片影展 」獎項，算算至今已獲得14項國際大獎肯定。

Jolin「甜秘密」MV上月才入圍「柏林短片影展」前8強，27日公布得獎名單，獲頒最佳MusicVideo獎項，導演 廖人帥與有榮焉表示這雖不是奧運 ，但也等同於為華語流行音樂拿下一面金牌，「雖然不見得有人在乎這些藝術，但我們相信只要努力累積夠久，還是能小小改變些什麼。」

不過Jolin的「甜秘密」MV自從推出後屢傳捷報，廖人帥坦言近半年來總共擒獲14個國際影展肯定，包括泰利獎（Telly Awards）最佳MV金獎和最佳導演銀獎及柏林短片電影節最佳MusicVide等14獎，看得出來他滿心驕傲。

以下是廖人帥臉書全文：

雖然不是奧運，但也為華語流行音樂拿下了一面金牌，雖然不見得有人在乎這些藝術，但我們相信只要努力累積夠久，還是能小小改變些什麼！影像從業人員、設計人、創作者…我們沒有奧運，沒有頭等艙商務艙經濟艙…沒有什麼特權，也不一定會被看見，就是默默努力，跟大多數的人一樣，我們不特別，但我們想用盡力氣讓自己活得特別。

上個月入圍「柏林短片影展」前8強，今日公布得獎名單：蔡依林「甜秘密」MV，獲得最佳MusicVideo獎項，感謝參與計畫的所有夥伴們，這是這半年來累計的第14個國際影展肯定。