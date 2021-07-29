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引爆3女戰爭 蕭大陸自嘲最紅負心漢

記者陳慧貞／綜合報導
侯怡君(左)、蕭大陸(右)愛情長跑20年，修成正果。（本報資料照片）
侯怡君(左)、蕭大陸(右)愛情長跑20年，修成正果。（本報資料照片）

台灣女演員侯怡君、張金鳳長達20年的恩怨情仇未了，處在元配和昔日舊愛爭戰之間的蕭大陸，在沉寂多日後終於發聲，對於女人們的戰爭，他無奈自嘲：「現在我成了全台最紅的負心漢了！」表示連續一個禮拜他都待在鄉下，讓彼此都冷靜，也稱有和侯怡君通過電話，算暫時冷戰解封，而講完這些他就不再回應：「否則會沒完沒了」。

蕭大陸被動引爆侯怡君、電視台小三、張金鳳三個女人的戰爭，究竟蕭有何過人之處？竟讓身邊的女人如此沒安全感，彼此刀劍相向爭上位？蕭大陸當年還是演員時，身高180公分的外表高大英俊，加上對人一向客氣、謙謙有禮，當年就圈粉無數，拿來放在今日，66歲的他，依然保有年輕俊朗外型，無禿頭、凸肚，還有好廚藝，難怪侯怡君要在臉書曬恩愛：「找個愛煮飯的（嫁）不就好了嗎？」

針對張金鳳上節目所言，蕭大陸只有二字形容：「太扯！」對於張提告，他僅淡淡稱：「那是她的權利」，表示房子的事，他從頭到尾沒說不知情，「過戶的事，她有跟我說，我也默許，畢竟一個女孩子跟了我那麼久」，但「作保」一事，他坦言真的忘了，「如果真的有，我怎麼會沒出面呢，為她作保應該感激我，怎麼會變成我的罪狀呢？說我為了前途？拜託！我都想退休了，哪還會為了前途，離譜到了極點。」

對於張指他花心，蕭大陸更無言：「分手是許多事情的積累發酵來的，我為什麽當年沒娶她？我就不講了，保留她的顏面。」無奈大嘆：「只能說我就是倒楣。碰到不能和平分手，要死纏爛打的，兩段感情花了我30幾年，我如果花心，就算沒有侯怡君，我會沒有機會嗎？媒體會放得過我嗎？」盼大家都冷靜，事件快點落幕。

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