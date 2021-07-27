戴資穎東奧若奪金牌 吳宗憲要請吃飯

戴資穎（左）和吳宗憲曾在高鐵上巧遇。（取材自臉書）

「世界球后」戴資穎被挖出15年前上中視「我猜我猜我猜猜猜」的影片，當時年僅12歲的她稚氣可愛，如今她已代表台灣 第三度征戰奧運 ，當時的主持人吳宗憲對此表示，對小戴資穎印象很深刻，「好可愛的小女生，現在也亭亭玉立了」，他更承諾若戴資穎順利奪金，等戴資穎回台就要請她吃飯。

戴資穎(左)小時候曾上過「我猜我猜我猜猜猜」，模樣可愛。圖／摘自YouTube【作者：楊俶儻，日期：2021-07-27，數位典藏序號：20210726232404902】

12歲戴資穎參加「我猜我猜我猜猜猜」節目片段，三年前被網友放在YouTube上，當時她是最年輕的羽球 甲組選手，已經獲得30幾個大小獎項，被問是否有設定目標，她則表示希望可以打進奧運，如今她早已達成夢想，當時她還被主持人吳宗憲要求原地高跳一下，她乖乖照做，結果鞋子竟當場鬆脫，讓她有點糗。

戴資穎也在自己的Instagram貼出這段影片，回憶「很糗的是…當時錄影時，因為一個前後擺腿的跳躍鞋子掉了，現在想起來好囧喔！誰沒有過去。」而多年後，她和吳宗憲搭高鐵時再度重逢，兩人留下合影，戴資穎開心寫「憲哥居然還記得我（希望不是因為我鞋子掉了）」，而吳宗憲開心表示：「她現在也亭亭玉立了，甚至還可以揚名國際為國爭光，真的是讓我們非常地與有榮焉！她如果拿到冠軍回來，我承諾以後請她吃飯。」

楊勇緯（前）高中時曾上過民視「綜藝大集合」。（圖：民視提供）

另外，在東奧柔道項目勇奪銀牌的楊勇緯，高中時也曾參加民視「綜藝大集合」錄影，節目於2016年1月播出，當時在台中西屯外景，就讀新民高中的他，現場報名挑戰「繞著地球跑」，用最快的速度抓著攀岩體繞一圈，他僅花13秒就輕鬆完成，讓主持人胡瓜對他的體能嘖嘖稱奇。