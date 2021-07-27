金馬獎暫不延期 李安最後一年任主席？

今年是李安連任金馬主席的最後一年。（本報資料照片）

今年受新冠肺炎影響，台灣 許多影展 都延期，金穗獎宣布將在9月10日重新開幕，而本屆金馬獎暫時未受影響，暫時維持11月27日舉行。今年也是李安連任金馬主席的最後一年，明年是否續任還沒有定論。

「瀑布」入圍第78屆威尼斯國際影展，賈靜雯(左)、王淨在片中演母女。（圖：本地風光提供）

此外，金馬導演鍾孟宏新片「瀑布」日前傳來好消息，入圍第78屆威尼斯國際影展的地平線單元。該片近期已陸續公布卡司，有賈靜雯、王淨、魏如萱、陳以文、劉冠廷、李李仁等人。對於入圍，鍾孟宏表示感謝，更希望台灣觀眾喜歡這部作品，女主角賈靜雯表示，這是無法形容的開心與榮耀，王淨也覺得非常光榮，更感謝導演、劇組和對手戲最多的賈靜雯。

另一位名導蔡明亮的紀錄短片「良夜不能留」也入選威尼斯影展「非競賽單元」，蔡明亮對此表示喜悅：「『良夜不能留』是40年代的華語老歌。我2019年底受邀到香港 演唱老歌，正逢香港處於動盪，在東南亞長大的我，可以說是喝香港奶水長大的，對香港有深刻的感情。此時此刻，看著東方之珠的風雲變色，不免有所感觸。某夜，我拍下激情過後的銅鑼灣街景，就成了這部短片。」

本片也是蔡明亮近期繼2017年VR「家在蘭若寺」、2018年紀錄片「你的臉」與2019年「不散」（4K修復版）之後，再次有作品於威尼斯舉辦世界首映。由於全球新冠肺炎疫情尚未明朗，蔡明亮仍未決定是否出席影展。