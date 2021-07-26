一年沒拍戲 張庭瑚驚天一跳翻紅 居家防疫變帥廚

張庭瑚去年在「全明星運動會」驚天一跳。（取材自YouTube）

30歲男星張庭瑚去年在運動競賽節目「全明星運動會」第一季中，以跳遠項目驚天一跳破「大會紀錄」，人氣再翻紅，運動場上的帥勁，被喻為「被耽誤的運動員」，但前陣子因疫情 打亂原定電影 拍攝工作，他居家防疫，廚藝倒是精進不少，預計還將推出料理書。

張庭瑚自2019年拍完偶像劇「愛情白皮書」後，一度陷入事業低潮，一整年沒拍戲，去年疫情嚴峻時，一度還申請過紓困，直到上了「全明星運動會」，激發從小當運動員本能，長期訓練的能量，一口氣大爆發，高顏值加上流暢肢體動作，立刻迷倒不少粉絲。

東京奧運 賽事如火如荼展開，張庭瑚是田徑高手，也是柔道黑帶，台灣柔道男神楊勇緯勇奪銀牌當天，他看了相關影片，勾起不少當年訓練的回憶，表示當時受訓時，就有不少國手在場，看到運動健兒在場上競賽，直呼：「就是很熱血！」

「全明星運動會」後，張庭瑚翻紅，工作沒停過，之前還為新片「轉彎之後」宣傳，無奈疫情大爆發，手上的電影、影集拍攝工作暫緩，但他居家防疫沒閒著，製作出澎湃的海膽鮭魚卵丼、豬排丼、各式義大利麵等，幾乎天天有好料，連他接線上購物代言，也失心瘋買烤肉盤、鍋子，笑說：「這是我疫情之後，買的第四個鍋子。」還為家裡的愛犬添購飲水機，儼然是居家型男。