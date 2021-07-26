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曹佑寧被拱全明星PK楊勇緯 曹：柔道就不用了

記者李姿瑩／綜合報導
楊勇緯在東奧柔道比賽奪得銀牌。（本報資料照片）
楊勇緯在東奧柔道比賽奪得銀牌。（本報資料照片）

中華隊柔道國手楊勇緯勇奪奧運銀牌，帥氣的外表和過人的實力，讓他一夕在台、日暴紅，Instagram暴增20萬名粉絲。網友紛紛喊話希望他可以參加「全明星運動會」，與同為國手出身的曹佑寧一較高下。曹佑寧看到網友不停敲碗，忍不住在Instagram限時動態做出回應。

曹佑寧笑稱，楊勇緯真的太強大，「要PK什麼？柔道的話先不用，哈哈哈哈，嗯，我們可以來PK誰比較會睡覺！」曹佑寧藉由搞笑化解「對決」的尷尬，也想起前幾年為了拍戲學過柔道，希望能因為楊勇緯揚威國際，讓更多人認識和注意到這項運動。

而楊勇緯參加「全明星」的機會不高，因為他要在賽程結束後回台灣隔離，加上自主管理，至少要21天才能到人多的公共場合。「全明星」剩三集就要結束第二季賽事，雙方時間搭不上。除非未來「全明星」持續錄製下一季，觀眾才有希望看到奧運健兒們上節目。

不過這無阻粉絲們追星，網友跨越國界，迅速起底楊勇緯的身家背景。日本馬上開設楊勇緯的「八卦維基百科」專頁，一口氣把他的個人資料大公開。櫻花妹狂搜關於他的熱門關鍵字，像是「結婚了嗎」、「生孩子了嗎」、「有女友嗎」、「喜歡的類型」等，大讚他有一張萬人迷明星臉，神似岡田將生、町田啓太和坂口憲二。

日本男星坂口憲二。（取材自Instagram）
日本男星坂口憲二。（取材自Instagram）

楊勇緯先前在Instagram分享過與爸爸的合照，年輕時的楊爸爸同樣帥氣有型，五官撞臉柯叔元。楊勇緯的熱潮也燒進演藝圈，賈永婕母女全被他收服，大女兒安安甚至告訴妹妹「他是姊夫」，讓賈永婕聽了哭笑不得。永瀨正敏同樣注意到這位台灣好手，在臉書先用中文恭喜楊勇緯，才接著寫日文祝賀自家選手奪牌。

此外，包括謝忻、米可白、黑人陳建州、徐展元都大表對楊勇緯的欣賞之情，楊勇緯不只成為「台灣之光」，也已經是新一代的「全民男神」。

曹佑寧國手實力在「全明星運動會」節目備受矚目。（圖：台視提供）
曹佑寧國手實力在「全明星運動會」節目備受矚目。（圖：台視提供）

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