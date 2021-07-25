曾是竹科工程師…黃鐙輝疫期炒股 大賺5成

黃鐙輝自從得金鐘獎後，對每一個角色都有很高的自我要求。（圖：東森、映畫提供）

獲台灣 金鐘迷你劇男配角獎的黃鐙輝，對任何角色都投入全力，接拍東森「神之鄉」飾演有自閉症的木雕師傅，不但親自和星星兒（自閉症者）一起上課生活，還求教他兩位金字輩好友阮經天和趙又廷 。曾是竹科工程師的他對產業有研究，疫情期間專研股票成了分析師，不但在群組和好友分享投資 心得，自己平均獲利也高達五成。

黃鐙輝在「神之鄉」中角色鮮活令人印象深刻，成為全劇吸睛的角色，但觀眾不知道他接下此劇之前足足做了兩個月的功課，不但和星星兒一起生活，也私下找書找紀錄影片百分百投入，他說：「我不是表演科班出身，只能從生命經驗學習，就想辦法融入他們，體驗他們的生活。」

他甚至觀察到自閉兒會對某項才藝特別有高度成就，從中了解規則後他也能把一整年的日曆日期背下，可以隨時答出幾月幾號是星期幾。他的好友阮經天和趙又廷也是他開發演技的對象，透過趙又廷的引薦他找到一本書「飛進天空」，成功讓他演活這位自閉症雕刻師。

曾是竹科工程師，對產業很了解，他日夜研究學會看籌碼面和技術面及投資報酬率分析，他有幾大要點，分批買進、不重壓、閒錢操作法在股海獲利，至少都有50%獲利，他還好心的跟劇組拍戲的好朋友成立群組，「但我不報明牌，只講觀念」，且絕不貪心，他表示這樣獲利的機會很大。