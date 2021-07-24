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麻吉弟弟瞞婚5年 選在賭城快速解決

記者王郁惠╱綜合報導
麻吉弟弟（右）與經紀人老婆Nicky已於五年前登記結婚。(圖：經紀人提供)
麻吉弟弟（右）與經紀人老婆Nicky已於五年前登記結婚。(圖：經紀人提供)

31歲「麻吉弟弟」周立銘2016年被爆出升格人夫，但當時他沒有承認，僅公開另一半是現任經紀人Nicky；而據美國內華達州克拉克郡的文件公共搜尋系統上，可憑麻吉弟弟本名查到他與老婆2016年6月9日登記的結婚證明等資料，經紀人老婆稍早證實喜訊。

Nicky與老公麻吉弟弟剛從美國探親返台，目前仍在隔離中，Nicky透露兩人沒有不想公開喜訊啦，也一直有想在台灣補辦婚宴的計畫，但之前先是因麻吉弟弟發片，後來又遇到疫情，導致婚事一直卡住。

而許多好萊塢電影劇情都是佳偶一時興起於賭城結婚，五年前是否也是衝動閃婚？Nicky笑說：「哈哈，那真的是電影啦！我們是因為那時候沒有在美國停留很長一段時間，聽說去那邊結婚是最快最方便的，也剛好去那邊找他的好朋友，所以我們就選擇那邊登記，但原本就是有計畫的。」

被問到這五年的婚姻生活？Nicky表示：「生活上沒有不一樣，我們也都住在一起，沒有太大改變。」只期待疫情早日趨緩，明年有機會在台辦婚宴。至於夫妻是否有生小孩的規畫？她笑回：「想生又不想生，畢竟有工作在身，可能之後生小孩，要找個人幫忙兼顧我的工作。」

麻吉弟弟（右）與經紀人老婆Nicky已於五年前登記結婚。(圖：經紀人提供)
麻吉弟弟（右）與經紀人老婆Nicky已於五年前登記結婚。(圖：經紀人提供)

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