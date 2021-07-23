我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

周興哲心繫台灣 用粉絲名義捐物資 善舉曝光了

記者王郁惠╱綜合報導
周興哲近來也前進大陸展開宣傳。（圖：索尼提供）
周興哲近來也前進大陸展開宣傳。（圖：索尼提供）

台灣藝人周興哲近來赴大陸工作3個月，在上海才剛隔離出關的他，不忘心繫台灣疫情，在出發前以粉絲「小興星」名義捐贈醫療物資，直到日前台北三軍總醫院臉書發文感謝，才讓他的善舉曝光。

三軍總醫院於臉書發文寫道：「感謝小興星捐贈灌食機2台， 在疫情嚴峻時刻，關懷病人定時定量的營養補給，三軍總醫院醫護人員將繼續堅守防疫陣線，守護病人的健康。」而「小興星」正是周興哲粉絲的代稱。

在「怎麼了」還沒成為他歌手生涯第4首破億金曲前，他就曾允諾要帶粉絲去淨灘來答謝，但受疫情影響無法團聚，他改為以粉絲名義捐贈醫療物資，和粉絲實現一起做善事的諾言，經紀人透露「期間致電多家醫院，詢問缺什麼就捐什麼。」共捐了灌食機、消毒機、製氧機等醫療物資給3間醫院。

才剛隔離出關不久的他，目前與人在上海的爸爸和弟弟開心團聚，還放風打了高爾夫球；等到他隔離7天後要做的最後一次PCR檢測無慮後，將於8月起正式展開緊鑼密鼓的宣傳工作，除了已有不少陸綜邀約，也有計畫啟動巡演，至於是否會在當地接種疫苗？經紀人表示會等通知，如果需要打的話、就會打。

疫情 台灣 臉書

上一則

警方認證吳亦凡6點說謊 還原「酒局騙炮」真相

下一則

蕭敬騰世界巡演 明年326上海開跑 預計3年開30場

延伸閱讀

心繫河南災情 黃子韜下架自家整間店鋪衣物支援災民

心繫河南災情 黃子韜下架自家整間店鋪衣物支援災民
人民幣自由兌換 上海先行試點

人民幣自由兌換 上海先行試點
人民幣自由兌換 上海打前鋒先試點

人民幣自由兌換 上海打前鋒先試點
周興哲晉升「4億歌手」 飛上海隔離不去「好聲音」

周興哲晉升「4億歌手」 飛上海隔離不去「好聲音」

熱門新聞

王菲一向作風低調，除了工作之外鮮有公開露面。（取材自微博）

王菲北京豪宅嚇到鄰居？2米高佛像立在陽台

2021-07-17 02:30
吳亦凡被爆疑似灌醉、強姦未成年少女。圖／摘自微博

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

2021-07-18 11:15
小G娜過往爆料再度被翻出。（取材自微博）

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

2021-07-19 03:58
吳亦凡捲入桃色糾紛。圖／摘自微博

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

2021-07-18 14:41
周星馳(左)曾評吳亦凡(右)「表面和裡面反差非常大」。取材自微博

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

2021-07-19 05:37
李婷宜透露「還珠格格」中小燕子一角，原本應該是由她出演。（本報資料照片、取材自微博）

「還珠格格」小燕子本來是她演 女星哭訴選角「碰到鬼」

2021-07-16 21:07

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧