周興哲心繫台灣 用粉絲名義捐物資 善舉曝光了

周興哲近來也前進大陸展開宣傳。（圖：索尼提供）

台灣 藝人周興哲近來赴大陸工作3個月，在上海才剛隔離出關的他，不忘心繫台灣疫情 ，在出發前以粉絲「小興星」名義捐贈醫療物資，直到日前台北三軍總醫院臉書 發文感謝，才讓他的善舉曝光。

三軍總醫院於臉書發文寫道：「感謝小興星捐贈灌食機2台， 在疫情嚴峻時刻，關懷病人定時定量的營養補給，三軍總醫院醫護人員將繼續堅守防疫陣線，守護病人的健康。」而「小興星」正是周興哲粉絲的代稱。

在「怎麼了」還沒成為他歌手生涯第4首破億金曲前，他就曾允諾要帶粉絲去淨灘來答謝，但受疫情影響無法團聚，他改為以粉絲名義捐贈醫療物資，和粉絲實現一起做善事的諾言，經紀人透露「期間致電多家醫院，詢問缺什麼就捐什麼。」共捐了灌食機、消毒機、製氧機等醫療物資給3間醫院。

才剛隔離出關不久的他，目前與人在上海的爸爸和弟弟開心團聚，還放風打了高爾夫球；等到他隔離7天後要做的最後一次PCR檢測無慮後，將於8月起正式展開緊鑼密鼓的宣傳工作，除了已有不少陸綜邀約，也有計畫啟動巡演，至於是否會在當地接種疫苗？經紀人表示會等通知，如果需要打的話、就會打。