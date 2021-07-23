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蕭敬騰世界巡演 明年326上海開跑 預計3年開30場

記者許晉榮╱綜合報導
蕭敬騰宣布將舉辦全新的「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」。（圖：華納音樂提供）
蕭敬騰宣布將舉辦全新的「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」。（圖：華納音樂提供）

台灣藝人「老蕭」蕭敬騰在上海拋出喜訊，宣布將於2022年舉辦全新的「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」，從明年3月26日上海起跑，預計3年完成30場，「雖然326跟我的生日無關，但我的想法是至少一年10場剛剛好，也不要特別密集。」

新巡演視覺由美國超現實主義畫家傑夫葛斯坦（Geoffrey Gersten）以「量子的突發奇想」為題，親自為老蕭量身繪製，畫作中的「眼睛」、「蝴蝶」及「蛋」都有獨特意義；「蠟燭」象徵持續燃燒的創意與熱情，「蘋果」則代表老蕭創作的靈感核心，每個元素都有不同面向的老蕭與狀態。

離家赴大陸工作已經4個多月，老蕭坦言很想念台北的家人與貓狗，返台是否已有時間表？他說隨時都想回去，但因為工作因素，暫無回台時間表。疫情之下，老蕭對人生似有新領悟，「以前都會想把一生都計畫好，很嚴肅看待人生，但疫情之後，我覺得要珍惜當下，珍惜每分每秒，你想想經過了這次疫情，很多人想努力都沒機會，能努力就要把握。」

「計畫永遠趕不上變化」，這句話在老蕭耳裡，就像老生常談，膩到想吐，「但唯有先顧好現在，現在開心，下一秒才能更努力。」

他過去常擔任其他歌手的演唱會嘉賓，這次會不會趁機討回人情？老蕭搖頭大笑、故作可憐狀說：「我不會刻意，弟弟幫哥哥是OK的，哥哥們已經巔峰了，我們還要努力，講到他（指周杰倫）就羨慕，就讓哥哥好好帶小孩、賣畫、賣表吧。講到我都要哭了。」他人在大陸，卻經常關心台北的周董等好友近況，「我們常傳訊息，也一直保持聯絡、送便當啊，只是很多話不能公開講啦。」

疫情也影響老蕭的餐飲副業，業績到底掉幾成？老蕭說：「我其實不太關心（財報） ，他們只要給我自信的眼神就可以，合夥還是要有足夠的信任。」他揚言不管怎樣都要撐下去，就算要賠上性命也不會放棄。

疫情 蕭敬騰 台灣

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