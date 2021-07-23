接棒張惠妹 魏如萱宣傳照空降時代廣場 直呼榮幸

魏如萱接棒阿妹，躍上紐約時代廣場巨幕廣告。（圖：何樂音樂提供）

金曲歌后魏如萱日前接棒「阿妹」張惠妹榮登Spotify「EQUAL」的封面人物，主視覺躍上美國紐約 時代廣場20層樓高的巨型螢幕宣傳，她開心直呼：「真的是巨幕耶，此刻的心情是很榮幸、很榮耀，超級開心啦。」

魏如萱上次造訪紐約是2017年參加布魯克林馬拉松路跑，當時就到時代廣場朝聖，她打趣說：「那時就想把我的照片貼上去，嘿嘿嘿…這次是真的，太棒了，真的非常開心。」雖僅個人主視覺飄洋過海，她開心笑說：「看到自己在紐約很開心，不知道我在紐約有沒有粉絲，希望大家都去巨幕拍照、打卡。」

新專輯「HAVE A NICE DAY」數位發行率先空降在各大數位平台冠軍寶座，其中她2首歌曲收錄於Spotify「EQUAL」歌單中，魏如萱表示：「很謝謝把我放進名單裡，跟其他女性的音樂人一起，我非常誠摯邀請你們加入我的行列。傾聽女性的聲音、收聽女性的歌曲。」

而她的新專輯也成為台灣 首張合作Apple Music最新科技功能「空間音訊」的作品，升級成杜比環繞音效，大大提升聆聽度。魏如萱表示聽到自己的專輯，就像拆禮物般充滿驚喜，「好特別喔，所有的東西變得很立體、有了前後左右。」