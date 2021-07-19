謝盈萱「俗女2」扮溫柔甜 直呼「要我的命」

藍葦華（左）、謝盈萱在「俗女2」的「森玲CP」情感受考驗。（圖：華視提供）

台灣 藝人謝盈萱、藍葦華主演「俗女養成記2」，延續第一季「森玲CP」青梅竹馬變情侶，第二季最新預告釋出，兩人牽手、親吻、叫床、穿內褲追逐畫面曝光，展現情侶愛情的生活日常，但謝盈萱卻笑說，和藍葦華之間較適合逞凶鬥狠的戲，要她溫柔甜甜一笑，「就像要我的命一樣」！

「俗女2」推出「森玲CP」愛情篇預告，藍葦華飾演的「蔡永森」、謝盈萱「陳嘉玲」從國小同學到國中，一路鬥嘴，各自經歷幾次愛情經驗後，繞了一大圈走在一起，成了攜手相伴的情侶，但浪漫戲碼過後，仍得推回現實面，面對的情感考驗仍不少，被問是否有類似經驗，藍葦華笑言，自己和老婆的愛情就是百分百相似，老婆是國中同學，長大後相遇、結婚生兒育女，「只能說緣分真的很奇妙」。

謝盈萱則稱自己沒有類似經驗，對她而言，能和從小到大認識、最後成為婚姻伴侶是件滿酷的事，「對方可能會比較像家人，很難能有感情的化學反應產生。」

至於拍親密吻戲，謝盈萱表示，藍葦華本質就是很紳士的人，完全處於尊重、配合對手的狀態，兩人也清楚角色是40多歲的戀愛關係，如何拿捏、真實反應，雙方有默契，只是兩人都是務實的摩羯座，拍起浪漫戲，謝盈萱坦言有點「卡卡」，「導演 嚴藝文還要我演溫柔甜甜一笑表情，就像是要我的命一樣」。