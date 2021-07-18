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「斯卡羅」學3種語言 吳慷仁：閩南語最難

記者楊起鳳／綜合報導
吳慷仁為了「斯卡羅」變瘦又變黑。（圖：公視提供）
吳慷仁為了「斯卡羅」變瘦又變黑。（圖：公視提供）

耗資台幣兩億的公視史詩旗艦戲劇「斯卡羅」近日舉辦「搶先特映分享會」線上活動，導演曹瑞原與男主角吳慷仁、法比歐和周厚安暢談拍戲過程，吳慷仁為戲曬黑又在半個月內瘦下11公斤，透露靠著吃堅果和跑步減重成功。

吳慷仁和曹瑞原繼「一把青」後再度合作「斯卡羅」，他飾演社寮頭人「水仔」，為了生存，周旋於閩、客、部落間角力與調解，必須學會這三種語言，吳慷仁說：「那時候導演說你不需要有壓力，看到劇本後屁啦騙人，每個角色都很困難。讀劇本時有想像空間，但是這劇本是想像不到，加上語言的隔閡拔掉我們最好的武器，開始去了解不同語氣，因為我是外省人，閩南語反而是最難的。」

吳慷仁因為拍此劇必須在極短時間內瘦下來和曬黑，當時他靠著僅吃堅果、優格和蒟蒻成功瘦下11公斤，他說收到劇本後能夠改變身形剩下一個半月，去的時候開拍只剩15天左右，只要有陽光的地方就去曬，靠著節食和運動達成，所以別人都在房間煮東西吃，他只能快步通過不去看。

曹瑞原則憑著一支短片就找到法比歐來演戲，法比歐說因為劇中很多歷史對他一個外國人來說很困難，但是導演最要求的卻是他必須把長期健身的習慣改掉，因為他的身形太像現代人，那時他剛拍完「刻在你心底的名字」胖了8公斤，後來靠著不吃澱粉也減了5公斤。

而周華健的兒子周厚安則成為劇組的英文小老師，很多需要英文的台詞都靠周厚安在現場翻譯，法比歐笑說，「如果沒有他，我真的，我真的不知道該怎麼辦？」

有一場戲吳慷仁必須被綁在十字架上，其中一個遠鏡頭本來可以找替身，但導演考量到要追趕日光，只好讓吳慷仁繼續在上面綁著， 一綁綁了快兩小時。當有人提議如果「斯卡羅」拍續集他還會不會力挺時？吳慷仁馬上開玩笑回應：「放屁！」

導演 健身 減重

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