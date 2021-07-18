郭建宏有子承衣缽 投入「神之鄉」幕後

「電視教父」郭建宏(右)有子郭方儒承衣缽。（圖：郭方儒提供）

演藝圈資料超過30年，橫跨經營製作、影視廣告並有台灣 「電視教父」之稱的映畫公司董事長郭建宏有子承衣缽，剛自英國倫敦藝術大學電影系畢業郭方儒雖年僅21歲，已經執導過MV拍攝過多部短片，也是第一次參與父親的新劇「神之鄉」，該劇片頭和片尾設計拍攝及幕後花絮全出自他之手，劇中王識賢和李玉璽父親感情對峙，他笑說自己和爸爸郭建宏不是翻版，和爸爸關係像朋友。

郭方儒小時候正是父親郭建宏事業的頂峰，當時郭建宏不但包辦電視台廣告還包時段製作節目，包括「金曲龍虎榜」、「黃金劇場」、八點檔「鋤頭博士」、「意難忘」、「小姐與流氓」、「再見阿郎」、「夜市人生」、「我的自由年代」等全是他公司的作品，連電視台老闆都需要看他臉色，也是電視圈喊水會結凍的超級製作人，郭方儒透露其實小時候跟爸爸很不熟，因為爸爸總是早出晚歸，他多在家跟媽媽和姊姊相處，也不曾去過攝影棚，印象中除了跟爸爸會同桌吃飯沒有甚麼互動。直到他上了高中去了英國念書，慢慢才發現他對影視行業也有興趣。爸爸也從沒過問過他的成績和零用錢，他說：「我比較不一樣，不是月領零用金，而是沒錢了就跟他們說，他們就會給我，但是我也不是會亂花錢的小孩，有需求才會提出。」

他說去年因為疫情 ，他變成在台灣線上上課，因為幫好友「Spark」皇毅拍攝新歌MV，爸爸看了發現他好像對這方面有興趣，加上原本在公司上班的姊姊去了國際頻道工作，遂由他取代，開始參與「神之鄉」的籌備工作，所以一年半以前他就從編劇、企畫、導演 到實際拍攝全部都RUN過一遍，甚至因為要側拍花絮，劇中演員上的所有技藝包括打陀螺、扛神將、學台語、雕刻等等他也都跟著學，也練就了18般武藝。

他表示自己跟父親的關係像朋友，因為疫情兩人相處時間很長，多了溝通的機會，爸爸觀念很新，很願意接受年輕人的想法，「神之鄉」上檔時他提出應該著重在社群媒體宣傳，爸爸認為可行的都會接受。

他製作「神之鄉」片頭尾雖在PTT還沒發酵，但是他對自己的成品算滿意，「我們嘗試做不一樣的東西，參考了日本動漫的風格，從卡通搬到真人版，風格不突兀但是又不模板化，呈現出這部戲傳達正能量的態度。」

他說因為「神之鄉」跟劇中演員和幕後導演編劇感情都很好，大家並不會因為他是老闆的兒子對他特別禮遇，他則因為還演出了「神之鄉」的前導影片，和演員林林暉閔認識最久，殺青後到現在兩人還是會連絡的好朋友。未來他則想拍一部音樂劇電影，完成自己的夢想。