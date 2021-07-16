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盧廣仲喜迎36歲 送自己棒球手套 生日願望送粉絲

記者王郁惠╱綜合報導
盧廣仲把生日願望送給粉絲，希望大家都能心想事成。（本報資料照片）
盧廣仲把生日願望送給粉絲，希望大家都能心想事成。（本報資料照片）

盧廣仲日前喜迎36歲生日，談到生日願望，他表示：「早起檢查新專輯的歌曲檔案，距離完成又更近了一步。想把生日願望送給大家，希望大家都能心想事成，yeah！」

原本新專輯錄音錄到一半，因疫情得宅在家，盧廣仲索性將一坪半大小的更衣間，變成錄音空間，他透露近期生活很簡單，「早起練一下太極拳，做一下運動，就開始錄音。」他於IG分享歌曲檔案照片，開心寫道：「今天是我的生日，早起把這首歌的檔案檢查完，原來只要早起發奮，不用許願也能實現目標！」

盧廣仲透露專輯完成進度已到79.77％，預計年底前推出，他以「法」字形容正在籌備的新專輯，賣關子說：「法字是有水跟去組成，把水去掉，就像是將空間除濕，一切都會變得很乾爽，像這張專輯聽起來的感覺。」

以往生日都在工作中度過，今年如何慶生？他說：「防疫優先，今年沒有慶生，公司有送一個小蛋糕到家裡，會珍惜地享用。」一早透過視訊得到家人的祝福，也看到粉絲包下公車站牌廣告幫他做哏圖慶生，他表示：「很感恩，希望大家平安順心。」也透露買了一個棒球手套作為生日禮物，「祈願疫情後，跟大學同學在陽光下玩投接球」。

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