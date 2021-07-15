打70公斤大陀螺 王識賢為「神之鄉」受傷

王識賢在「神之鄉」中耍大陀螺因此受傷。（圖：東森提供）

台灣 東森、映畫大戲「神之鄉」上周首播，戲裡王識賢與李玉璽父子因誤解而關係不睦，王識賢怒罵要他滾的橋段，罵出高收視，私底下王識賢透露和孩子相處像朋友絕非虎爸，最終都是愛為出發點。他在劇中飾演「聖恩社」社長，需要打重達70公斤的大陀螺，練習時導致膝蓋受傷，苦撐20多天後才找中醫治療放血，過程怵目驚心。

王識賢已是影帝級藝人，但接拍「神之鄉」卻讓他忐忑不安，甚至因此受傷，他說劇中雖然小陀螺已十分上手，但大陀螺重達70公斤，不是老師教一兩天就能速成，必須實際操練，才知道眉角在哪裡，也因為太重不敢隨時打，稍不注意會受傷。他為了演出，連睡覺腦袋都在晃，想該怎麼打大陀螺？很怕沒法完全掌控。直到他拍戲前去廟裡，向媽祖祈求拍攝順利才過關。

之前練習沒有著力點，將大陀螺從地板扛起來，用的全是吃奶的力氣，打完後受傷，拍攝時打了六、七次，無形中累積受傷的程度，後膝蓋腫脹像麵龜，連蹲都有問題，一蹲就痛。

他笑說：「劇中跟夏天龍一樣受傷，搞到去放血，針灸後較舒服，因為微血管都黑青，血滲出來，我忍了20幾天才找老師看，當晚放血都嚇到人。」休息兩三個月，肌肉 又養回來，目前已康復。

戲中他疼愛兒子卻不肯明說，私下他教育小孩採溝通和當朋友的方式，平時就 常和孩子聊，「考試只要達標，別科有進步要鼓勵，就算分數多一分，也要鼓勵，有褒也有貶，他被肯定就有動力。」

他拍這部戲因為有關公，自己小時候曾認當關公的乾兒子，吃素一段時間，特別碰到神將宮廟表演戲，會乖乖淨身，十分虔誠。打大陀螺是他認為最有壓力的部分，而和李玉璽合唱片尾曲，也是壓力爆棚，「太久沒進錄音間了，會有疏離感和莫名的壓力。」

這次疫情 他取消了很多海外商演活動，但他覺得全世界都一樣，安心在家當家庭主夫。疫苗也預約成功了，他說：「全勾了，排到什麼就打什麼，有抗體最重要，希望疫情快過去，恢復正常生活。」