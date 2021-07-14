胡瓜給2萬美元 害小禎來美遭原機遣回

胡瓜透露曾為了女兒小禎而吃上官司。（取材自臉書）

不管是「星二代、醫二代、政二代」都會被扣上超級靠爸族的帽子，因此否定他們本身的能力。由台灣 藝人胡瓜主持的節目日前邀請名人二代上節目分享自己的故事，徐乃麟兒子徐新洋就透露，求學時期因為有個明星爸爸，竟被老師在課堂上當眾霸凌 ，胡瓜也說，小禎竟曾讓自己意外吃上官司。

來賓柯有倫坦言自己不愛念書，某天打給父親柯受良說自己在學校成天拍片、不愛念書，乾脆回去幫忙，卻慘遭父親怒嗆：「不准回來！」他痛哭幾天後仍決定回國，想當然被父親拒在門外。主持人胡瓜笑說：「你跟小禎好像！」原來以前小禎在瑞士念書，也是突然有一年暑假帶著大包小包回來，他雖然困惑但也沒多問。

直到暑假過後，他發現小禎還在家，她才主動告知說不念了、改申請美國 的學校。出發前胡瓜還特地換了美金讓她帶在身上，不料隔天回來，發現小禎竟然還在家，「她是在海關被查到身上帶著2萬美金，被原機遣返。」胡瓜還因此吃上官司，小禎也就此留在台灣發展。

徐新洋在節目中坦言，因為父親徐乃麟的關係，直至國中前的求學時期都會被老師特別照顧。他說以前就讀的私立中學非常嚴格且有體罰，有次他考試只考80分（少一分打一下），老師便很得意的對他說：「換你囉！」剛好那時候徐乃麟有個節目叫「第九號鏢局」，老師就站在台上對所有人說：「歡迎收看『第十號刑場』」，台下笑倒一片，讓他感覺像是被霸凌：「他有點得意，但我覺得不太好。」