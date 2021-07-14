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胡瓜給2萬美元 害小禎來美遭原機遣回

記者林怡秀／綜合報導
胡瓜透露曾為了女兒小禎而吃上官司。（取材自臉書）
胡瓜透露曾為了女兒小禎而吃上官司。（取材自臉書）

不管是「星二代、醫二代、政二代」都會被扣上超級靠爸族的帽子，因此否定他們本身的能力。由台灣藝人胡瓜主持的節目日前邀請名人二代上節目分享自己的故事，徐乃麟兒子徐新洋就透露，求學時期因為有個明星爸爸，竟被老師在課堂上當眾霸凌，胡瓜也說，小禎竟曾讓自己意外吃上官司。

來賓柯有倫坦言自己不愛念書，某天打給父親柯受良說自己在學校成天拍片、不愛念書，乾脆回去幫忙，卻慘遭父親怒嗆：「不准回來！」他痛哭幾天後仍決定回國，想當然被父親拒在門外。主持人胡瓜笑說：「你跟小禎好像！」原來以前小禎在瑞士念書，也是突然有一年暑假帶著大包小包回來，他雖然困惑但也沒多問。

直到暑假過後，他發現小禎還在家，她才主動告知說不念了、改申請美國的學校。出發前胡瓜還特地換了美金讓她帶在身上，不料隔天回來，發現小禎竟然還在家，「她是在海關被查到身上帶著2萬美金，被原機遣返。」胡瓜還因此吃上官司，小禎也就此留在台灣發展。

徐新洋在節目中坦言，因為父親徐乃麟的關係，直至國中前的求學時期都會被老師特別照顧。他說以前就讀的私立中學非常嚴格且有體罰，有次他考試只考80分（少一分打一下），老師便很得意的對他說：「換你囉！」剛好那時候徐乃麟有個節目叫「第九號鏢局」，老師就站在台上對所有人說：「歡迎收看『第十號刑場』」，台下笑倒一片，讓他感覺像是被霸凌：「他有點得意，但我覺得不太好。」

台灣 霸凌 美國

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