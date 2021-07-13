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完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

白嘉莉打了疫苗 宅飯店作畫、讀書怡然自得

記者李姿瑩／綜合報導
白嘉莉返台自主隔離，也打了疫苗。（本報資料照片）
白嘉莉返台自主隔離，也打了疫苗。（本報資料照片）

台灣「最美麗的主持人」白嘉莉自去年回台後，被疫情擋住了旅行的腳步，如今面對三級警戒，她在下榻飯店早就「自封」不出房門，一個人在小天地內怡然自得。

面對好友們接連訴苦「很焦慮」，白嘉莉心情既平靜又充實，每天忙到時間都不夠用。她維持固定作息，早上閱報、關心朋友，下午作畫、看電視，或是讀著各界送她的書籍，笑稱唯一影響大概就是「眼睛挺累」。

白嘉莉深知海外疫情更加失控，與印尼友人聊天時，對方總是提到身旁又有人染疫過世，甚至全家都因疫情喪命。在印尼生活了40個年頭，白嘉莉坦言當地人的衛生觀念參差不齊，以前她曾建議印尼家中的幫傭戴口罩、洗手，對方相當抗拒。

她在印尼時就常宅在家，現在地點換成台灣，就算已打完疫苗，白嘉莉也嚴守防疫規範。妹妹先前提議出門散心，被白嘉莉一口拒絕，堅持「說了不出去就不出去」。她透露其實有朋友邀她來美，但她最後選擇留下，「到哪裡都沒有在台灣好，台灣真的幸福很多，別太苛求，想太多反而不開心。」

心思細膩的她，在聽到每天確診數、死亡數時，還是忍不住感到心痛。加上看到飯店生意大受影響，白嘉莉難過不已，知道老闆、員工都不好受，只能祈禱盼疫情快點過去。

白嘉莉已想好解封後要繼續投身公益，帶著充滿療癒力量的畫作，關懷弱勢族群。

台灣 疫情 印尼

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