「詭扯」全球首映 陳柏霖被南韓粉絲封「初戀對象」

陳柏霖主演「詭扯」打敗30多國作品入選南韓富川影展競賽片。（圖：良人行影業提供）

台灣 男星陳柏霖主演電影 「詭扯」，打敗30多國作品入選南韓 富川影展競賽片，代表台灣角逐影展最大獎。該片日前舉辦全球首映，現場笑聲不斷，南韓觀眾還在映後群起鼓掌尖叫，之後和陳柏霖、導演許富翔舉行視訊連線論談，粉絲在群聊時還特別提及：「看到『初戀對象』陳柏霖演喜劇，真的好驚喜，很厲害的轉型！」

陳柏霖(右)、導演許富翔(左)舉行視訊連線論談。（圖：良人行影業提供）

陳柏霖因電視劇「我可能不會愛你」暴紅，之後還和韓星宋智孝拍攝「我們相愛吧」實境節目，這對CP被熱議成為話題，他也曾與河智苑主演電影「危險羅曼史」，成功征服南韓少女心。陳柏霖對南韓粉絲來說都是典型的「初戀對象」，這樣的形象演出喜劇角色，觀眾既驚喜也驚豔，用韓語大喊「挑戰成功」。

陳柏霖告訴南韓觀眾，他非常喜歡「詭扯」劇本，尤其「鋒哥」的黑警角色有點壞，又很重義氣的性格更是吸引人而決定參與演出。導演許富翔則笑說，他喜歡往反向去做，「初戀對象也可以很有幽默感，初戀也可以很好笑，我喜歡製造『反差』，並藉此挖掘演員不同的面向，所以很幸運有了這次合作機會。」

近日南韓疫情升溫，首映會場採取比梅花座還更嚴謹的規格，空三格才能再坐一名觀眾，因此「詭扯」一票難求，一上線隨即秒殺。意外得知主角陳柏霖也有參與電影配樂製作，觀眾表示，「男一已經夠忙了，還要做音樂，實在太了不起。」