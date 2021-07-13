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溫貞菱小露性感 防疫在家追片當充電

記者陳慧貞／綜合報導
温貞菱雖因疫情之故打亂拍片計畫，卻也意外得到充電機會。（圖：Ciao潮旅提供）
温貞菱雖因疫情之故打亂拍片計畫，卻也意外得到充電機會。（圖：Ciao潮旅提供）

台灣知性女神溫貞菱擔任「Ciao潮旅」雜誌6、7月合刊號封面人物，日前她受訪暢聊過往旅行點滴與近況，難得穿上的深V洋裝，胸前渾圓若隱若現，展現文青性感，表示雖因疫情因素，打亂規畫好的拍片計畫，卻得以有時間追片，「透過觀看不同國家的電影，一種意識上的旅行。」意外得到充電機會。

溫貞菱旅遊方式很彈性，曾因喜歡俄國文學遠赴俄羅斯留學，「我常會把過去看過的場景寫下來，或是記在心裡。在俄羅斯留學時，我喜歡去文學家去過的地方，例如，我去了世界上最古老的澡堂之一俄羅斯浴池，除了人生想收集世界四大名浴之外，另一個原因是普希金、契可夫和托爾斯泰都曾經來過。」提到俄羅斯，溫貞菱瞬間化身為小導遊。

提到主演的公視大戲「斯卡羅」，溫貞菱坦言：「這或許是拍戲以來最艱辛的一個角色，無一不是挑戰！」為了揣摩劇中婢女「蝶妹」角色，她熟讀作者陳耀昌原著小說「傀儡花」，以及李仙得的「南台灣踏查手記」和必麒麟的「歷險福爾摩沙」，劇組也安排語言課和文史課，為習慣婢女角色身分的感受，溫貞菱能站就盡量不坐，刻意最後一個吃飯，並學習察言觀色，還靠助曬機維持黝黑膚色，「是以往不曾見過的我，可以說是大轉型，非常值得期待。」

故事背景為151年前的台灣，溫貞菱一口氣挑戰4種語言（排灣族語、英語、客語、閩南話交雜），還有克服屏東拍攝場景氣候，「落山風讓所有人都站不穩，有時下雨還加落山風。」不過，也因深入偏鄉拍攝這齣史詩巨作，溫貞菱深感與有榮焉，表示能參與自己所生長的土地的故事，讓更多人看到台灣的美，從過程中得到很大的動力。

台灣 俄羅斯 疫情

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