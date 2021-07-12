我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

台影「月老」登韓影展 柯震東來世想當人 宋芸樺只想當狗狗

記者黃保慧／綜合報導
柯震東(左)和宋芸樺(右)主演「月老」在富川奇幻影展開幕首映。（圖：傳影提供）
柯震東(左)和宋芸樺(右)主演「月老」在富川奇幻影展開幕首映。（圖：傳影提供）

台灣藝人柯震東、王淨、宋芸樺主演的「月老」在南韓富川影展開幕首映完，導演九把刀和演員們跟觀眾用視訊交流。被問到與電影相關的輪迴轉世，九把刀與柯震東不約而同都希望下輩子還是成為人，而王淨、宋芸樺都希望能成為狗，宋芸樺還補充希望自己可以成為其他三個人的狗狗。

來源：YouTube

南韓近期受到新冠肺炎變種病株的影響疫情又再度升溫，為防疫座位比梅花座更嚴格，每一人中間得空三個座位，因此座位更有限，讓這部電影一票難求。由於片中主題與輪迴有關，觀眾對於導演與三位主角下輩子要投胎轉世成為什麼很有興趣，結果九把刀與柯震東都希望下輩子還是成為人，柯震東覺得可以當一個有不同情緒的人還是一件滿有趣的事情。

王淨、宋芸樺則都想要變成狗，宋芸樺希望自己可以成為其他三個人的狗狗，因為當他們家的小狗應該都很幸福；王淨覺得每次工作很累回家看到狗狗躺在那邊什麼都不用做就很爽，還笑說：「可以吃飽很胖也不用在意！很開心！」

由於南韓對於月老這個神職並不熟悉，最後他們在當地決定用「有些事一萬年也不會變」作為片名，該片除了在放映片尾結束時獲得觀眾非常熱烈掌聲不歇之外，同時不論媒體或是影迷也都給予相當高的評價，甚至還有觀眾說：「千萬不要在富川影展看『月老』，因為你絕對會想要一看再看，但是電影還沒上映會讓你感到很煩躁，就像我現在一樣！」台灣上映時間暫未確定。

電影 南韓 台灣

上一則

「黑寡婦」魅力發威 首周票房疫後新高 吸金破2.15兆

下一則

歡慶結婚10周年後 蔣麗莎繼續直播帶貨

延伸閱讀

現任「龐德女郎」 蕾雅瑟杜打完2劑疫苗仍染疫

現任「龐德女郎」 蕾雅瑟杜打完2劑疫苗仍染疫

柯震東年過30 最想演元斌「大叔」類型動作戲

柯震東年過30 最想演元斌「大叔」類型動作戲
來美打疫苗？ 柯震東嗆酸民「又怎樣」

來美打疫苗？ 柯震東嗆酸民「又怎樣」
柯震東來美第2天突上線直播 親曝「出國主因」竟藏洋蔥

柯震東來美第2天突上線直播 親曝「出國主因」竟藏洋蔥

熱門新聞

有網友PO出1996年的「還珠格格」開機照，意外曝光許多明星的青澀模樣。（取材自微博）

「還珠格格」25年前開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容

2021-07-09 02:30
最佳女主角葉德嫻(左)得獎，劉德華跪著頒獎。（本報資料照片）

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

2021-07-05 02:30
馮紹峰與趙麗穎今年4月離婚。（取材自微博）

趙麗穎拒高富帥追求 有望復合馮紹峰？

2021-07-04 02:29
一位女賓客在紅毯上春光外洩。(路透)

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

2021-07-07 20:06
蘇菲瑪索。（歐新社）

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

2021-07-08 03:00
瑞貝爾威爾森為了健康減重成功。圖／摘自IMDb、IG

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

2021-07-05 10:02

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了