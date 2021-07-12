台影「月老」登韓影展 柯震東來世想當人 宋芸樺只想當狗狗

柯震東(左)和宋芸樺(右)主演「月老」在富川奇幻影展開幕首映。（圖：傳影提供）

台灣 藝人柯震東、王淨、宋芸樺主演的「月老」在南韓 富川影展開幕首映完，導演九把刀和演員們跟觀眾用視訊交流。被問到與電影 相關的輪迴轉世，九把刀與柯震東不約而同都希望下輩子還是成為人，而王淨、宋芸樺都希望能成為狗，宋芸樺還補充希望自己可以成為其他三個人的狗狗。

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南韓近期受到新冠肺炎變種病株的影響疫情又再度升溫，為防疫座位比梅花座更嚴格，每一人中間得空三個座位，因此座位更有限，讓這部電影一票難求。由於片中主題與輪迴有關，觀眾對於導演與三位主角下輩子要投胎轉世成為什麼很有興趣，結果九把刀與柯震東都希望下輩子還是成為人，柯震東覺得可以當一個有不同情緒的人還是一件滿有趣的事情。

王淨、宋芸樺則都想要變成狗，宋芸樺希望自己可以成為其他三個人的狗狗，因為當他們家的小狗應該都很幸福；王淨覺得每次工作很累回家看到狗狗躺在那邊什麼都不用做就很爽，還笑說：「可以吃飽很胖也不用在意！很開心！」

由於南韓對於月老這個神職並不熟悉，最後他們在當地決定用「有些事一萬年也不會變」作為片名，該片除了在放映片尾結束時獲得觀眾非常熱烈掌聲不歇之外，同時不論媒體或是影迷也都給予相當高的評價，甚至還有觀眾說：「千萬不要在富川影展看『月老』，因為你絕對會想要一看再看，但是電影還沒上映會讓你感到很煩躁，就像我現在一樣！」台灣上映時間暫未確定。