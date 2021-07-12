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「小野貓」吳秀珠4度中風 打疫苗狂做這事成關鍵

記者陳慧貞／綜合報導
吳秀珠曾4度中風，如今早已恢復健康又是活蹦亂跳。（本報系資料照片）
吳秀珠曾4度中風，如今早已恢復健康又是活蹦亂跳。（本報系資料照片）

70年代有「小野貓」封號的台灣資深藝人吳秀珠，去年因主演「老姑婆的古董老菜單」勾起眾多粉絲回憶，73歲的她幾年前曾四度中風後恢復健康，日前接受新冠肺炎疫苗接種後，吳秀珠笑說：「昏睡了一天，沒事，都很好！」所謂副作用，在她身上完全沒發生。

吳秀珠年輕時唱紅不少電影主題曲，「海鷗飛處」、「沒有留下地址」等膾炙人口的歌曲，紅極一時，10年前第一次中風，發現無法漱口、口水直流，才驚覺自己左臉已歪，但她未立即就醫，第二次中風歪右臉。當時她已受邀到新加坡「走過歲月」節目演出，原本想推掉，但她靠針灸治療，一個月內神速好轉。

吳秀珠有高血壓病史，六、七年前第四度中風時，血壓飆到240，不但顏面神經失調、雙腿無法行走，說話也不清楚，她說：「就是癱了，去醫院做核磁共振，發現是血栓問題，醫生說我脖子的兩條動脈無法將血液輸送到腦部」。但她堅持不開刀，靠每天早晚走2小時，日走1萬步，日日不倦復健達半年，終於恢復健康，這些年來，她生活作息正常，固定回診、服藥，又是活蹦亂跳。

原本吳秀珠擔心自己的病史，對疫苗接種有疑慮，後來轉念：「就打吧，沒什麼好怕的」，打疫苗時．她如實將病史告知醫生，「我都有乖乖聽話，多喝水、多休息，現在都好好的」，

據說打完疫苗後禁食海鮮，她笑說：「我根本忘了，退冰（海鮮）後才想到，但還是煮了來吃，也沒事。」表示自己接種過後狀況一切良好，也沒發燒，施打部位有點癢，只要拍2下就好了，鼓勵大家接種疫苗，增加身體保護力。

疫苗 中風 高血壓

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