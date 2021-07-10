在新加坡打完莫德納疫苗 徐若瑄發暈耍廢

徐若瑄在新加坡積極防疫，目前已打了第二劑莫德納疫苗。(取材自臉書)

徐若瑄近期在新加坡 專心防疫，透露已在新加坡接種疫苗 ，她在臉書表示，已注射第二劑莫德納，形容當下感覺，「第二劑比第一劑還要痛一些，回家後頭昏昏的，洗完手還差點撞到流理台，接下來會好好休息」。

徐若瑄笑稱自己怕針，也怕身體到時出狀況，事先就與身邊好友諮詢，「新加坡的姐妹告訴我，打疫苗前後，可以喝個椰子水，比較不會發燒。」

提到在場狀況，醫護人員要求每人打完，都要坐在現場觀察30分鐘，確定沒有不舒服才能回家，「疫苗打完要多喝水休息，3天內不可以喝有酒精飲料，發燒就吃個普拿疼，一星期不要做激烈運動。」開玩笑說自己要耍廢一星期。

徐若瑄回家後，也有在Instagram開直播，向網友報平安，提到接種疫苗後，接下來這幾天會多吃蛋白質食物、蔬菜水果，並補充維他命。她最近胃食道逆流，時常會感到不適，還用手比畫「惡心感有時會到喉嚨這裡」，讓她吃飯只能吃五分飽，幾天下來，竟然比之前在台灣 工作時還瘦。

徐若瑄身在新加坡，仍心繫台灣，日前集資112萬，捐贈核酸檢測5100劑快篩劑、3000件隔離衣給前線醫護人員，期許大家一起度過難關。