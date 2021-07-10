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大陸工作室突解散 林依晨爆隱退？

娛樂新聞組╱綜合報導
林依晨大陸工作室突然解散，掀起「要隱退」猜測。(取材自微博)
林依晨大陸工作室突然解散，掀起「要隱退」猜測。(取材自微博)

演員林依晨近年來工作量大幅減少，加上被發現大陸的工作室註銷，引爆微博網友猜測是不是要隱退了？對此，林依晨經紀人否認傳聞，並透露明年的工作計畫已經規畫好了。

林依晨近年為了備孕推掉不少戲約，但就算變得鮮少出現於螢光幕，她仍不時會透過社群網站分享生活點滴，只不過有大陸網友發現，「安吉林依晨影視文化工作室」似乎已低調解散，瞬間掀起「要隱退了嗎」的猜測。

網友說，「安吉林依晨影視文化工作室」的企業狀態原先是存續，後來因為協議解散而變更為註銷，消息一出，不免讓人聯想到她近年工作量減少，是否要就此隱退或是放棄大陸市場。有網友大喊「女神不要隱退啊」、「我還想看你演戲，拜託」。

不過綜合媒體報導，林依晨經紀人否認網友的猜測，稱林依晨的工作一直持續進行，2022年的拍攝工作也已經著手規畫了，即便是工作室解散也不會產生影響，駁斥了隱退的傳言。

據了解，林依晨已經三年多沒拍戲，為了滿足戲癮，她在這一波疫情爆發前都會參與戲劇工作坊，每周研習二至四天，至於推出新作品的時間，她之前曾坦言已物色到好劇本，劇本正撰寫中，導演跟男演員都是她很期待的對象，最快也要「明年初」開拍。但若這期間懷孕？她笑說：「所以我說最樂觀是明年拍。」

林依晨大陸工作室突然解散，掀起「要隱退」猜測。(本報資料照片)
林依晨大陸工作室突然解散，掀起「要隱退」猜測。(本報資料照片)

社群網站 導演 疫情

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