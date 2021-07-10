18年老友成枕邊人「花系列」童星宣布結婚

女星楊佩潔(右)宣布結婚，和老公孫先生8號登記。（圖：TVBS提供）

曾出演「太陽花」、「孽女花」的台灣 女星楊佩潔10日公布已於8日登記結婚，成為人妻，甜蜜笑曝：「一切來得太突然，我到現在還在驚喜，把7月8日當結婚紀念日」。

楊佩潔( 右)小時候超可愛，連同戲的帥哥邱心志( 左)都無法擋。(本報資料照片)

楊佩潔以童星出道拍攝廣告，外型甜美深植人心，在許多戲劇、節目嶄露頭角。她與男友孫先生雖僅交往5個月就閃婚，兩人卻已相識18年，形容他「像大仁哥，相當正直、紳士，在我身邊默默陪伴」。疫情 期間完成人生大事，楊佩潔透露白家綺聽聞喜極而泣，藍心湄、徐小可、六月都很為她開心，獻上祝福。

楊佩潔說與圈外老公孫先生登記前一晚，她和老公的同事聊到結婚話題，同事起鬨要兩人隔天就去登記，沒想到男方立即去印出結婚證書，還毫無猶豫的簽下字，「當下覺得不過就是一張紙也不算數吧，所以我就跟著簽」。隔天老公一早就接她到戶政事務所，感性告白哭著對她說：「謝謝妳願意嫁給一個什麼都沒有的我。 」當下楊佩潔非常感動，認為他是對的人，踏進戶政事務所的當下非常不真實，想說：「是真的欸，我結婚了」。

楊佩潔談起與老公18年前認識的淵源表示：「他是透過共同朋友拿到我的聯絡方式搭訕我，認識之後他很貼心，每天從新店來回蘆洲溫馨接送，那時我們準備填大學時，他還陪我去拍證件照、開戶，還讓出自己的大學簡章，就像大仁哥陪在我身邊，不過當時他明明知道還有別人追我，卻又遲遲不表示，後來我就跟別人在一起了。」18年後兩人再次一起拍證件照，竟是為了要在彼此配偶欄填上名字，別有意義。

女星楊佩潔(左)宣布結婚，和老公孫先生8號登記。（圖：TVBS提供）

楊佩潔與老公交往前，長達7年單身，儘管有人追仍沒讓她點頭答應，笑說：「每當我問唐綺陽老師愛情運，她總會虧我事業心太重。」

楊佩潔也透露登記結婚時媽媽並不知情，從電話中知道後，先是祝福感性地說： 「你的人生，只要你過得開心就好。」令楊佩潔感受到媽媽對她的疼愛，但媽媽馬上話鋒一轉，帶點生氣責備：「你是在玩家家酒嗎？雙方家長都沒有見過面，而且你還用電話通知我，我嫁女兒是要嫁得慎重，怎麼可以這樣就嫁出去。」足見媽媽對女兒的不捨與疼愛，但仍支持女兒的決定。