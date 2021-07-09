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柯震東年過30 最想演元斌「大叔」類型動作戲

記者黃保慧／綜合報導
王淨(左上起順時針)、柯震東、宋芸樺、九把刀線上交流聊新片。（圖：傳影提供）
王淨(左上起順時針)、柯震東、宋芸樺、九把刀線上交流聊新片。（圖：傳影提供）

台灣男星柯震東6月底與家人來美國旅行，目前還在當地度假中，不過因新片「月老」獲得南韓富川國際奇幻影展邀請開幕片，他近日抽空與導演九把刀，演員王淨、宋芸樺一起上線與南韓記者交流。

柯震東被南韓媒體認為是浪漫愛情電影的最佳代言人，對於柯震東在這次「月老」表現非常驚豔，也問到這次演出中的轉變，以及他之後接戲的類型。柯震東說：「『月老』的演出，就像人生，很多事情一開始會想要玩玩看，但過程中會慢慢成熟，甚至會想要保護心愛的人。」不過他也提到，他已過30歲，不能一直演出青春校園愛情電影，現在最希望演出的是動作戲，尤其像元斌演出的「大叔」類型電影。

宋芸樺表示很喜歡這次演出，覺得：「每一天都很開心，不管是感情戲、難過的戲，都拍得非常開心。」因演出「返校」受到許多南韓觀眾歡迎的王淨，被媒體問到，這兩部電影都演出死後的角色，哪個最像自己？王淨說：「『月老』的Pinky很像我跟朋友在一起相處的樣子，可以說是我希望大家看到我的樣貌；『返校』則是比較內在的我，會想得比較多，也比較沒有自信。」她也對於死後世界有所改觀，覺得不那麼可怕了。

九把刀被問到在文字創作或是影像導演工作上，如何掌握創作的精髓，導演笑說：「因為我很矮，從小不擅長運動，如果想要跟喜歡的女孩在一起，就要很會說故事，所以從小就喜歡看很多漫畫和電影，我很慶幸生長在一個不讓我看漫畫的家庭，讓我很珍惜看漫畫的時光。另外南韓富川影展也給我很大的動力，讓我一直想要繼續拍電影。」

電影 南韓 導演

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