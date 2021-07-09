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納豆手握八節目 躲過餐廳大逃殺

記者葉君遠／綜合報導
納豆(右)事業愈走愈順。（圖：中天提供）
納豆(右)事業愈走愈順。（圖：中天提供）

疫情宅在家，台灣藝人納豆卻迎來事業最高峰，原本手握6個節目，外加2個找上門，已超過胡瓜、吳宗憲當年最多7個節目的紀錄，他說每天都想出去工作，「被悶太久，寧願出去被操死，也不想在家無所事事。」

這波疫情造成餐飲重傷，納豆去年就把燒肉、手搖飲結束，當時是禍，但拉長時間來看，卻又是另一個觀點。因為如果那些店都正常運作，這幾個月下來不知該賠掉多少。他目前手上還有一家餐酒館和澎湖民宿，「餐酒館每個月也是賠30萬台幣左右，沒辦法，租金和員工薪水還是得付，在賠得起的狀態下，盡力維持。」不過，原本就節目滿檔的他，竟然又接下2個新節目，已打破許多大哥紀錄。

納豆說，除了「綜藝3國智」、「神廚賽恩師」、「完全娛樂」、「食尚玩家」、「同學來了」和一個網路節目外，再接下兩個談話節目，其中一個專攻演員訪談，為此他埋首追台劇，「為了半小時的訪談，我做了40個小時的功課，從中觀察到包括溫昇豪、賈靜雯、吳慷仁等人的演戲習慣，還有如何去塑造角色，很意外的，讓我反思自己的演技，因為疫情被關在家，我才有時間這麼做，對自己超有幫助，有大躍進的感覺。」另一個談話節目他則保密中。

在不景氣中竟能創造輝煌，8個節目未來還得分身去拍戲，到底怎麼辦到？「我跟經紀人說，我不怕累，都來吧，我自己知道之前也主持過幾個叫好不叫座的節目，也許根本沒人看，但對我來說都當是磨刀機會，而且也可以因此認識很多人。」他和女友依依每天宅在家，靠之前的存糧生活無虞，知道好友中有人因疫情比較不好過，他還故意在同框直播時，跟對方玩遊戲，轉個彎發了幾萬元紓困金給對方，「老朋友了，我知道有家庭和小孩要養，都很不容易。」

疫情 紓困金 台灣

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