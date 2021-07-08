黃大煒胞弟紐約染疫住院 無法呼吸 加氧量增到80%

黃大煒居家期間除了練習演唱會曲目，也寫了不少demo。(圖：本人提供)

男星黃大煒近期居家創作，想起定居紐約的小弟去年初罹患新冠肺炎，住進ICU插管治療，接著收到弟弟加氧量需要到80%（代表無法呼吸）的通知，讓人在台灣 的他如坐針氈、心急如焚，天天隔空替弟弟祈禱。

所幸意志力堅強的弟弟昏迷了1周多後清醒，加氧量降至40%之後，紐約醫護讓他的小弟回家自主管理休養，把病房和呼吸器讓出給需要的人，才讓黃大煒鬆了一口氣，他說：「小弟回家後恢復良好，目前已在香港和家人團聚。」而56歲的他自小移民美國 夏威夷，考量搭機有染疫風險，決定留在台灣等待疫苗。

他近來養成每天運動1小時的習慣，天天吃家人做的料理順便進行飲食控制，順利瘦了2公斤，笑稱算是疫情 之下的收穫之一。另外他的造型由女友Vicky操刀，頭髮也是交給女友設計剪髮，他笑說：「20多年前讓Vicky第一次嘗試剪髮後，就不願讓其他設計師出手了，非常滿意她的手藝！」

他原定上個月起和沈文程、潘越雲、王若琳一同展開「Back to 70's」西洋金曲演唱會，但因疫情延後，除了趁空練習演出曲目，靈感大爆發的他寫了不少demo，還因為太想念美國及香港的家人，首次嘗試創作粵語歌，他透過經紀人表示：「疫情期間除了不能外出和好友偶爾見面聚會，對於平常作息沒太大影響，因為我私底下生活和隔離沒兩樣，就是在家彈吉他、寫歌。」