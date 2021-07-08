和96歲媽媽如願打到疫苗 張小燕未不適：很OK

張小燕(左)和張媽媽都已經打過疫苗。（取材自臉書）

台灣 資深藝人張小燕先前在臉書曾為國民請命，轉發哏圖「別再刁難，救苦救命，每個人都是你我的親人，台灣人的命也是命，別再刁難！給我們…疫苗 」，一度引發熱議，如今等到了7月，果然如願打到疫苗，72歲的她日前透露，和96歲的張媽媽都已經打完第1劑疫苗。對於記者詢問打完疫苗是否感到不適，她也傳訊回應「很OK！謝謝關心」並還傳了一個愛心圖案，對於能打到疫苗似乎安心不少。

王傳一演出深情霸總很到位。（圖：三立提供）

此外，男星王傳一在三立、華視華八「三隻小豬的逆襲」中，演活深情又浪漫的霸總，疫情 期間拍戲防疫也做得十分徹底，除了戴口罩還會先以酒精消毒，深怕傳染給家人。他從5月份開始已兩個月沒回家，等戲殺青後他想先做PCR，確定沒染疫才會回家看家人。

他的父親曾是第一線醫護人員，已經退休，日前也施打AZ疫苗，王傳一因7月底8月初還有外景主持工作要進行，擔心染疫，考慮自費或排隊等疫苗。因為家人都住新竹山上，他時刻都在關注各地疫情，發現新竹控制得不錯，加上岳母和表哥都會幫忙帶小孩，所以老婆還算忙得過來，他目前不打算重辦婚禮，可能戲殺青後再拚第二胎，一切順其自然。