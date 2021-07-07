82歲影后陳淑芳打疫苗 稱像蚊子叮

陳淑芳打完疫苗，秀出接種紀錄卡。（圖：陳淑芳提供）

台灣 新冠疫苗 種屢傳疑似死亡案例，82歲金馬影后陳淑芳近日施打疫苗，她受訪問時透露過程相當順利，直呼：「自己怎麼那麼幸運，大家都在吹冷氣當中打針。」她形容針打下去就跟蚊子叮一樣，呼籲長輩趕緊去打疫苗：「不要害怕，我82歲都不怕了你怕什麼！」

陳淑芳日昨戴著客串電影 「我吃了那男孩一整年的早餐」的口罩、面罩全副武裝，在家人的陪同下打疫苗，雖然天氣熱，但她打疫苗的場地內有冷氣，她說一到現場報到完，醫生會詢問近期狀況，已經一個月沒出門的她狀況良好，接著她就隨護士小姐去打疫苗。

她說：「吸氣、打下去，根本不知道打好，像蚊子叮的感覺，貼布再貼上去，休息半個鐘頭後，沒事就可以回家，傷口跟沒有一樣。」

有趣的是，雖然陳淑芳全副武裝仍當場被護士認出：「妳是『孤味』、『親愛的房客』的阿嬤！」她笑回：「對啊！」對方接著說：「我聽妳的聲音就認出來！」讓她很驚訝。

其實陳淑芳有第一批施打資格，但她表示當初想先把機會讓給有需要的人，後來接到政府通知才決定要來，主要是因為之後降級，她有三部電影要開拍，擔心拍片的時候，萬一身體有什麼不舒服，會耽誤到別人。陳淑芳說，目前有多個廣告和三部電影要完成，她坦言現在還有人來洽談拍攝戲劇但工作已經「塞車」了。