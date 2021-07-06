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王子花心玩掉戀情？ 舊愛幫他洗白

娛樂新聞組／綜合報導
鄧麗欣與王子的關係已退回朋友。（圖：采昌提供）
鄧麗欣與王子的關係已退回朋友。（圖：采昌提供）

台灣男星邱勝翊（王子）日前與香港歌手鄧麗欣結束三年姐弟戀，雙方平靜給予美好祝福，留下情侶分手典範，豈料近日他被爆戀情破局主因，竟是「愛玩、花心」，瞬間圈內好友紛紛跳出來為他澄清。

王子邱勝翊情變話題愈演愈烈。 （圖：喜鵲娛樂提供）
王子邱勝翊情變話題愈演愈烈。 （圖：喜鵲娛樂提供）

王子與鄧麗欣交往三年，原本的異地戀加上疫情阻隔，感情維繫不易，雙方日前宣告分手，但近日有港媒爆料，兩人分手原因來自於王子愛泡夜店，常與一些女生玩在一起，導致情斷，對此，鄧麗欣跳出來為前男友澄清，讚對方「品德好．善良傳統的男生、不菸不酒、不愛夜生活，請大家不要多做揣測」，和王子熟識的丫頭詹子晴也挺好友：「他不愛玩，他很無聊好嗎」，更稱王子是自己認識演藝圈最宅的男藝人，「而且非常專情的男生，談戀愛眼裡只有對方。」

之後王子也在Instagram發文自清：「無憑無據的報導很無奈，但還好這10幾年，我的為人，身邊的人都很清楚，『謠言止於智者』。」同為「棒棒堂男孩」出身的廖允杰也聲援王子，表示兩人認識15年，王子的生活重心就是無止盡自拍，平常沒啥壞習慣，可是很小氣，「他不可能去非女友的家裡過夜，而且他家的租金不便宜 ，以他小氣的個性他說什麼都會在家住好住滿。」直率的力挺內容逗樂大批網友。

台灣 租金 疫情

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