小甜甜餵乳成功 笑稱胸部派上用場

小甜甜(左)有女萬事足，和老公女兒一起開心合照。（取材自臉書）

台灣 女星小甜甜（張可昀）日前平安生下女兒「米苔目」，現在已入住月子中心，她一開始親餵失敗，但在護理師細心教導下，她順利擠出初乳餵寶寶，還被護理師誇獎她的奶量充足，她在臉書 發文「我真的沒想過，我那一直算大的胸部，終於能派上用場了，畢竟以前穿再辣，也沒有人想要看，白費了我美麗的雙峰」，果真是有女萬事足。

小甜甜說，一開始女兒找不到奶頭，她只好主動塞過去，「結果她就在上面睡得很熟，我胸部真的比較大，我只要把胸部一放到她臉上，她一邊眼睛就被壓到，我的胸部比她的臉還大，所以親餵就失敗，但護理師說不要急，小朋友本來就要慢慢學習，護理師教我怎麼按摩，後來我自己擠也滿多的，可能是喝了發奶茶的關係。」

而楊奇煜（小煜）日前過36歲生日，老婆言兒先替他全身按摩，還請假布置家中、打扮成美式餐廳女服務生，又送上筆電、親自料理的滿漢大餐，讓他相當感動。上個月動刀救腳的他在家休養為主，透露有八成業配都指定兒子Mujo入鏡，加上兒子的照片討論熱烈度竟勝過自己，忍不住苦笑：「怕未來兒子比自己還紅，怕活在兒子的陰影下面。」